فهرست کامل ورزشکاران ایران در بازیهای آسیایی/ 24 خارجی در کاروان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران با دراختیار داشتن 284 ورزشکار مرد و 86 ورزشکار زن در قالب در 33 رشته در شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی شرکت می‎کند.

از میان تیم‎های ورزشی کشورمان که سهمیه شرکت در بازی‎های آسیایی 2010 را دارند، کشتی - در هر دو بخش فرنگی و آزاد - تنها تیم‎هایی هستند هنوز ترکیب اعزامی خود به این بازی‎ها را معرفی نکرده اند. فقط اینکه اعلام شده ترکیب هر یک از این دو تیم با حضور 6 کشتی گیر شکل می‎گیرد. تیم‎های کشتی فرنگی و آزاد دیرتر از دیگر نمایندگان کشورمان راهی گوانگجو می‌شوند.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی از روز جمعه 21 آبان‎ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در گوانگجو آغاز می‎شود. به همین دلیل برخی از تیم‎های کشورمان تا به امروز سفر خود به محل برگزاری این بازی‎ها را انجام داده‌اند و برخی دیگر هم طی امروز و روزهای آتی راهی گوانگجو در شرق آسیا می‎شوند.

کاروان ورزش ایران در شرایطی در شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی شرکت می‎کند که 24 مربی یا پزشک خارجی را درترکیب خود دارد. این افراد همراه با تیم‌های تیراندازی، بسکتبال، دوومیدانی، تیروکمان، دراگون‌بت مردان و زنان، شمشیربازی، شطرنج (2 نفر)، تنیس روی میز، دوچرخه سواری، اسلالوم، روئینگ، آب‌های آرام، بادبانی، کشتی آزاد (یک نفر) ووشو (3 نفر) در شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی شرکت می‎کنند.

فهرست ورزشکاران و همراهان آنها در رشته های مختلف برای شرکت در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی به شرح زیر است:

* (کیواسپرت) اسنوکر:

ورزشکاران: سهیل واحدی، حسین وفایی، احسان حیدری نژاد، کادر فنی: کامران شهلا

زمان اعزام: این تیم 17 آبان‎ماه عازم گوانگجو شد

زمان بازی: 22 تا 29 آبان‎ماه

* تیراندازی:

ورزشکاران: الهه احمدی، مریم طالبی، مه لقا جام بزرگ، نرجس امام قلی، فاطمه حسینی، زینب رمضانی، سپیده سیرانی، نرگس رنجبر ساری، معصومه عامری، بهاره جهاندار و الهام هریجانی (بانوان)، ابراهیم اینانلو، امین حیدری کاکلی، ساسان شهسواری، رضا کریم پور، مهدی جعفری پویا، محسن نصر اصفهانی، ابراهیم برخورداری، محمد احمدی، صابر پرستی، حسین باقری کلهرودی، امین چاووشی، سعید صدری چراغ تپه و مسعود عزیزیان (مردان)، کادر فنی: احمدرضا هامونی (سرمربی)، علی افسری، پیام رجایی، "لازلوفونس سرچک"، "ولادیمیر کالپابوویچ"، مهدی پور صالحی، محمد مهدی صولت، الهام هاشمی معصومی، حیدر علی نعمتی (مربیان)، توروسکا اردهالی (بدنساز)

زمان اعزام: این تیم 17 آبان‎ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 22 آبان‎ماه تا 3 آذرماه

* والیبال ساحلی:

ورزشکاران: آق محمد سلاق، پرویز فرخی، رضا نائینی، رحمان رئوفی، کادر فنی: حمید موحدی، مهران مهران پور، احمد خجسته

زمان اعزام: 20 آبان‎ماه

زمان بازی: 24 آبان‎ماه تا 3 آذرماه

* شیرجه:

ورزشکاران: قائم میرابیان، شهنام نظرپور، شهباز شهنازی، مجتبی ولی پور، کادرفنی: غلامرضا خیبری نژاد - امید حقیقی داور همراه این تیم است.

زمان اعزام: 26 آبان‎ماه

زمان بازی: اول تا 5 آذرماه

* شنا:

ورزشکاران: محمد علیرضایی، محمد بیداریان، سعید ملکا آشتیانی، جمال چاووشی فر، سروش خواجگی، پاشا وحدتی راد، کادر فنی: غلامحسین کریمی (سرپرست کل)،امیر صدیقی، حشمت الله اجاق

زمان اعزام: این تیم 17 آبان‌ماه عازم گوانگجو شد

زمان بازی: 22 تا 27 آبان‎ماه

* والیبال:

ورزشکاران: علیرضا نادی، سعید معروف، محمد موسوی عراقی، عادل غلامی، مهدی مهدوی، محمد محمدکاظم، حمزه زرینی، فرهاد نظری افشار، آرش کمالوند، محسن عندلیب، مجتبی عطار و آرش کشاورزی، کادر فنی: امیر خوش خبر (سرپرست)، حسینعلی مهرانپور (مدیر فنی)، حسین معدنی (سرمربی)، محمود افشار دوست و بهروز عطایی (مربیان)، بهمن تاروردی زاده (بدنساز)، هومن توکلی، علی فرهادی (فیزیوتراپ)

زمان اعزام: این تیم 16 آذرماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 22 آبان‎ماه تا 6 آذرماه

* تنیس روی میز:

ورزشکاران: محمدرضا اخلاق پسند، افشین نوروزی، نوشاد عالمیان، کادرفنی: "دیمیتری لونکو"، مهرداد بابادی وند

زمان اعزام: این تیم 17 آبان‎ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 22 تا 29 آبان‎ماه

* کاراته:

ورزشکاران: امیر مهدی زاده، محمد قاسمی، جاسم ویشگاهی و ذبیح الله پورشب (مردان)، فاطمه چالاکی، پگاه زنگنه، فاطمه قاسمی، حمیده عباسعلی، کادر فنی: داریوش قاسمی (سرپرست)، مسعود رهنما (سرمربی)، شهرام هروی (مربی)، اشرف امینی (سرمربی بانوان)، فرحناز ارباب (مربی بانوان)

زمان اعزام: 27 آبان‎ماه

زمان بازی: 3 تا 5 آذرماه

* دوومیدانی:

ورزشکاران: احسان حدادی، محمد صمیمی، سجاد مرادی، امیر مرادی، کیوان قنبرزاده، روح الله عسگری، رضا بوغدار، سجاد هاشمی آهنگری، هادی سپهرزاد، محمد ارزنده، محمد حسین ربانی، امین نیک فر، ادوار مانگاسار ، مهدی روایی، کاوه موسوی، بهروز سیستانی، لیلا رجبی، مریم طوسی، سپیده توکلی، لیلا ابراهیمی، کادر فنی: عیدی علیجانی (سرمربی و مدیر فنی)، آذردخت نیازاده، "کیم بوخنسوف"، علیرضا رضایی، نصرت کردبچه، عبدالصادق گرگانی، "بوریس ایوانف"

زمان اعزام: 25 آبان‎ماه

زمان بازی: 30 آبان ماه تا 6 آذرماه

* تیروکمان:

ورزشکاران: کیوان ریاضی مهر، میلاد وزیری، نادر منوچهری، حامد فوری (مردان)، زهرا شمس، افروز مولوی، زهرا دهقان، لیلا سخایی (بانوان)، کادر فنی: مجید صادقی (سرپرست کل)، "لی یو می" (مربی بانوان)، "مانسوک پارک" (مربی مردان)، شیرین آریافر (سرپرست بانوان)

زمان اعزام: 23 آبان‎ماه

زمان بازی: 28 آبان‎ماه تا 3 آذرماه

* دوچرخه سواری:

ورزشکاران: امیر زرگری، حسین ناطقی، عباس سعیدی تنها، آروین معظمی، مهدی سهرابی، علیرضا حقی، محمد رجبلو، حسین ملکی، حسین عسگری (استقامت، نیمه استقامت و جاده) محمود پراش، محمد پراش، حسنعلی وررپشتی، فرشید فارسی نژادیان، فرزین عرب (پیست)کادر فنی: "مارکوس تومان نگل"، سعید حمد ملکی، حسین صفرزاده، محمد ابوحیدری، اسماعیل زینعلی، محمد علی شجاعی

زمان اعزام: یک گروه از این تیم 12 آبان ماه و گروه دیگر 16 آبان ماه عازم گوانگجو شدند. حسین عسگری و حسن ملکی 23 آبان‎ماه اعزام می‎شوند.

زمان بازی: 22 تا 26 آبان ماه - 29 آبان ماه تا 2 آذرماه

* جودو:

ورزشکاران: محسن غفار، آرش میراسماعیلی، محمد جمالی، حسین قمی، جواد مهجوب، محمدرضا رودکی (مردان)، نوشین تقی لو، اکرم خانی اسدآباد، تکتم بیدلی (بانوان)، کادر فنی: غلامحسین علمی (سرپرس کل کاروان)، محمدرضا حاج یوسف زاده و خسرو دلیر (سرمربیان)، عشرت شقایق (سرپرست بانوان)، مریم ولی بهاروندی (مربی بانوان)، سید مجید زارعیان

زمان اعزام: این تیم 17 آبان ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 22 تا 25 آبان‎ماه

* هندبال:

ورزشکاران: الله کرم استکی، مجتبی کرمیان، مهرداد صمامی، احسان ابوئی مهر، محمدرضا رجبی، محمد مهدی عسگری، جواد خرمی پور، علی تاج بخش، مصطفی ساداتی، سعید برخورداری، امید سه کناری، سجاد استکی، مهدی بیجاری، مسعود ظهرابی، ایمان احسان نژاد، عباس اسدزاده ، کادر فنی: جلال کوزه گری (سرپرست)، "ماچک بروت" (سرمربی)، علیرضا حبیبی (مربی)

زمان اعزام: این تیم 17 آبان‌ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 22 آبان‌ماه تا 5 آذرماه

* اسکیت:

ورزشکاران: نیلوفر مردانی، محمد صالحی، کادر فنی: ابوالفضل مجیدی

زمان اعزام: 27 آبان‌ماه

زمان بازی: 2 تا 5 آذرماه

* بسکتبال:

ورزشکاران: مهدی کامرانی، صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق، جواد داوری، آرن داودی، امیر امینی، اوشین ساهاکیان، حامد سهراب نژاد، سعید داورپناه، اصغر کاردوست، علی دورقی، محمد حسن زاده و علی جمشیدی، کادر فنی: حسن نوربخش (سرپرست)، محمدرضا نوربخش (مدیر تیم)، "وسلین ماتیچ" (سرمربی)، مهران حاتمی و صفاعلی کمالیان (مربی)، مهران آتشی (آنالیزور)، کریم محمد پور (فیزیوتراپ)، داوود ترکاشوند، "یین ژوکی" (پزشک)

زمان اعزام: 20 آبان ماه

زمان بازی: 22 آبان ماه تا 5 آذرماه

* تکواندو:

ورزشکاران: رضا نادریان، 2محمد باقری معتمد، علیرضا نصر آزادانی، فرزاد عبدالهی، یوسف کرمی، حسین تاجیک، سارا خوش جمال فکری، پریسا فرشیدی، سوسن حاجی پور، سمانه شش پری، پریا پور نعمت ، سهیلا سیاحی، کادر فنی: غلامحسین ذوالقدری ، رضا مهماندوست ، بیژن مقانلو، مجید افلاکی، مریم آذر مهر، مینو مداح

زمان اعزام: 21 آبان‌ماه

زمان بازی: 26 تا 30 آبان‎ماه

* قایقرانی (اسلالوم):

ورزشکاران: بردیا مهرجو، امیر محمد فتاح پور، همایون محمدپور، کادر فنی: مصطفی ثمری (سرپرست)، "ژیگا اچاک" و حمید آقا علی نژاد(سرمربی)

زمان اعزام: این تیم 12 آبان‌ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 22 تا 25 آبان‎ماه

* ووشو:

ورزشکاران: محسن محمد سیفی، جواد آقایی، سجاد عباسی، حمیدرضا قلی پور، فرشاد عربی، احسان پیغمبری، مهدی قبادی ، کاکاوندی (مردان)، خدیجه آزاد پور، الهه منصوریان سمیرمی (بانوان)، کادر فنی: حسین اوجاقی، فرهاد فتحی، "مونینگ "، "وی یان دونگ"، خانم "پانگ یان"

زمان اعزام: این تیم 15 آبان‌ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 22 تا 26 آبان‎ماه

* قایقرانی (دراگون بت بانوان):

ورزشکاران: بهنوش اکابری، فریبا زارع، یاسمن دارپرنیان، کبرا آبسالان، سارا زینالی، دیانا امینی، اعظم دانشور، سوگند صدیقی، سمانه محققیان، کیمیا مهدویانی، فاطمه مرادخانی، شیدا رمضانی، هما نجیبی، سحر حفظی، بنفشه رهگذر، ندا طاهری، فرشته سادات احمدی ، زهرا میرآخوری، میترا عزیزی، نیلوفر موسوی، مهناز زارع ، فاطمه تات حصاری، مهرانه صیاد، میترا برزگر، کادر فنی: محمد رسول صادقی (سرپرست)، عباس محمدعلی، "جان پری گریفس"، صمت باغچقی (سر مربی)

زمان اعزام: این تیم 16 آبان‎ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 28 تا 30 آبان‎ماه

* قایقرانی (دراگون بت مردان):

ورزشکاران: محمد زبر پور، امید سلیمانی، محمد رضا داداشی، وحید حاجی زاده، سید ابوالقاسم مظلومی ، میثم عباسی، محمد رضا رضائی منفرد، هادی دریائی نژاد، ارشید ناصری، پویان صدرایی، مهدی خبازکهن، پژمان صدرایی، روح الهه صالحیان، عبد المجید رسولی، سلمان فتحی، میلاد حسن زادی، سجاد سلیمانی، جعفر برومند، سالار کبوتری، رضا بحرائی، مهدی مهری پروچ، علی عالی پور، سجاد غریبی، محسن غفرانی ، کادر فنی: محمد علی مراد پور، مسلم جهانگیری، رضا شیخ الاسلامی،

حسن تیمورتاش، "بوریس پولیاکف"

زمان اعزام: این تیم 17 آبان‎ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 28 تا 30 آبان‎ماه

* قایقرانی (آب‎های آرام - کانو و کایاک):

ورزشکاران: امین بوداغی، احمد رضا طالبیان، اروند درویش، علیرضا علی محمدی، حسین سینکائی، فرزین اسدی، شاهو ناصری، آرزو معتمدی فخر، سیما عروجی، درسا کفیلی، کادر فنی: غلامرضاامینی (سرپرست)، "لوتار شفر" و ایرج اقلیمی (مربیان)، حسین ملکی، میر عباس سید رضائی زرباف، خسرو حمزه، ندا شهرزاد

زمان اعزام: 20 آبان‌ماه

زمان بازی: اول تا 5 آذرماه

* قایقرانی (بادبانی):

ورزشکاران: حسین عیسی پور، محمد رهی، محمد اوج هرمزی، مجید سیفی، سینا آرش، کیوان حسن زاده، فاطمه جعفری، کیمیا مینابی نژاد، پریسا مرادی، کادر فنی: فیروزه غیاثوند (سرپرست)، "دیوید میرالتا بورداس"، "اریک لوکا"، "خالد پرویز" (مربیان)، عمار رئوفی

زمان اعزام: این تیم 12 آبان‎ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 23 تا 30 آبان‎ماه

* ژیمناستیک:

ورزشکاران: یونس ظیغمی، احسان خدادادی، وحید ایزد فر، هادی خناری نژاد، محمد رمضان پور، امیر اعظمی، کادر فنی: عباس دهقان (سرپرست)، حسین طاهرخانی (مربی)

زمان اعزام: این تیم 17 آبان‎ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 22 تا 26 آبان‎ماه

* شمشیربازی:

ورزشکاران: مجتبی عابدینی، پرویز درویشی، امین قربانی، حمیدرضا طاهر خانی، علی یعقوبیان، محمد رضایی، حامد صداقتی، صادق عابدی، جواد رضایی، محمد حسین ابراهیمی، حامد صیاد قنبری، شروین طلوعی، کادر فنی: پیمان فخری (سرپرست)، محمدرضا شیخ الاسلام ، "اولگ باتانو"، "یوگنی بیرکف"

زمان اعزام: 22 آبان‌ماه

زمان بازی: 27 آبان‌ماه تا 2 آذرماه

* فوتبال:

ورزشکاران: محمد رشید مظاهری، کریم انصاری فرد، امید شرفی، علی زینالی، حمید رضا علی مسگری، رسول کر،

مسعود ابراهیم زاده، ایمان موسوی، سید رضا طلبه ، سید مهدی رحمتی، علی مرزبان، احسان حاج صفی، آرش افشین، سید جلال حسینی، مهدی دغاغله ، محسن مسلمان، سینا عشوری، غلامرضا رضائی ، کمال کامیابی نیا، صالح خلیل آزاد، کادر فنی: داودپرهیز کاری (سرپرست)، غلامحسین پیروانی (سرمربی)، امیر حسین پیروانی (مربی)، بیژن طاهری، هادی طباطبائی (کمک مربی)، احمد آمره (تدارکات)، علیرضا حقیقت (پزشک)، اکبر رضایی (فیزیوتراپ)، بهزاد محمد قاسم (ماساژور)

زمان اعزام: این تیم 12 آبان‎ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 16 آبان‎ماه تا 4 آذرماه

* شطرنج:

ورزشکاران: آتوسا پور کاشیان، میترا حجازی پور، شایسته قادرپور، غزل حکیمی فرد، شادی پریدر، احسان قائم مقامی، همایون توفیقی، الشن مرادی، رتضی محجوب، اصغر قلی زاده، کادر فنی: "آلویزایس کوئنیس"، "کنستانتین لاندا" (مربیان)، هادی کریمی، امیر باقری، مریم شهیدیان

زمان اعزام: گروه نخست این تیم 17 آبان‌ماه عازم گوانگجو شد و گروه دوم 25 آبان‎ماه عازم می‎شود.

زمان بازی: 22 آبان‎ماه تا 5 آذرماه

* قایقرانی (روئینگ):

ورزشکاران: یاسر جوهری، فرزاد کربلایی، طاهر کبوتری، فرهاد کربلائی، عاقل حبیبیان، وحید جوهری، مسعود محمدی، کیهان شمسی، فرزین رضایی، عابدین باقری راد، افشار حیدری، حسن جهانیان، سعید عادلی، حمیرا برزگر، فردین حسن وند، سولماز عباس، میثم جوهری، نسیم بن یعقوب، علیرضا اتابکی، فاطمه خلج هدایت، محسن شادی، مریم سعیدی، مجتبی شجاعی، نازنین ملائی، اتابک پیشیار، کادر فنی: افسون صبری،"یو چیون"، افشین فرزام، قاسم بختیاران، عمران پور عسکری پرست، فرشاد تجاری، بابک فرزام خواه، "مایکل دیویدهیل"، ابراهیم عباسی

زمان اعزام: این تیم 12 آبان‌ماه عازم گوانگجو شد.

زمان بازی: 23 تا 28 آبان‎ماه

* وزنه برداری:

ورزشکاران: کیانوش رستمی، اصغر ابراهیمی، یاسر دادوند، بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی، مرتضی رضائیان، سید مهدی پانزوان، حامد مجیدی، کادر فنی: افشین ریاحی (سرپرست)، کوروش باقری (سرمربی)، محمدعلی فلاحتی نژاد (مربی)

زمان اعزام: این تیم در قالب دو گروه طی روزهای 19 و 21 آبان‎ماه عازم گوانگجو می‎شود.

زمان بازی: 22 تا 28 آبان‎ماه

* کبدی (بانوان):

ورزشکاران: سمیرا شعبانی، سهیلا ثلبی، شیلان شارزولی، سعیده مقصودلو، فاطمه مومنی، ملیحه میری، فریده ظریفدوست، غزال خلج، سلیمه عبدالله بخش، مرضیه عشقی، زهرا معصوم آبادی، صدیقه جعفری، کادر فنی: زهرا رحیمی نژاد (مدیر فنی)، اعظم مقصودلو( مربی)، صغری روحبخش شیوایی (سرپرست) - سکینه جباری نیز داور همراه این تیم است.

زمان اعزام: 27 آبان‎ماه

زمان بازی: اول تا 5 آذرماه

کبدی (مردان):

ورزشکاران: رضا کمالی مقدم، مرتضی شهیدی، ناصر رومیانی، فاضل اتراچالی، میثم عباسی، سید مهدی موسوی، محمد سیامک رضا قلی، ابوذر مهاجر میقانی، مهدی صفائیان، کیانوش نادریان، عباد دلیلی، مصطفی نودهی، کادر فنی: محمدرضا مقصودلو(سرپرست)، اسدالله کبیر(مدیر فنی)، "آشان کومار"(سرمربی)، ابوالقاسم ناصری (مربی) - سروش چالاک داور همراه این تیم است.

زمان اعزام: 27 آبان‌ماه

زمان بازی: اول تا 5 آذرماه



* بوکس:

ورزشکاران: مسعود ریگی، عمران اکبری، هومن کرمی، فروتن گل آرا، محمد ستار پور، علی مظاهری، روح اله حسینی، مرتضی سپهوند، احسان روزبهانی، کادرفنی: همایون اردلان، "ولادیمیردورتسوف"، منوچهر مقصودی، اکبر احدی، غلامرضا کریمی، علی استکی

زمان اعزام: 19 آبان‎ماه

زمان بازی: 25 آبان‎ماه تا 5 آذرماه

* کشتی فرنگی:

ورزشکاران: هنوز معرفی نشد‌ه‌اند، کادر فنی: محمد علی صنعت کاران، جعفر اولیا، محمد بنا، جمشید خیر آبادی، ایرج اسفندیاری، رسول جزینی، رامین امیر ساسان، "رایف بهایدینف رفتوف"

زمان اعزام: 26 آبان‎ماه

زمان بازی: 30 آبان‎ماه تا 5 آذرماه

* کشتی آزاد:

ورزشکاران: هنوز معرفی نشده‌اند، کادر فنی: غلامرضا محمدی، محسن کاوه، ابراهیم مهربان، اکبردودانگه

زمان اعزام: 26 آبان ماه

زمان بازی: 30 آبان ماه تا 5 آذرماه