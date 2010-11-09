در گفتگو با مهر عنوان شد: وزارت ارتباطات مکلف به تسهیل خدمات ارتباطی شد / افزایش سرعت اینترنت

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلیات طرح ساماندهی خدمات اینترنتی و ارتباطی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است گفت: چگونگی اجرای این طرح و تعریف جزئیات آن به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا در طول برنامه پنجم توسعه با مکانیزمهای انتخابی همگام با علوم و دانشهای جهان حرکت کند.
وی گفت: در این ماده از برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می شود که دسترسی آحاد جامعه به فناوریهای روز دنیا را مهیا کند و در مواردی که نیاز به فرهنگسازی برای استفاده از تکنولوژیهای نوین وجود داشت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وارد شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تسهیل دسترسی آحاد مردم به علم و فناوری از طریق افزایش و حذف محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی مدنظر است گفت: عددی برای سرعت اینترنت در این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نشد اما آنچه که مسلم است دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا و تسهیل ارتباطات مردم چه کاربران خانگی و چه سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی نیازمند افزایش سرعت اینترنت و ایجاد راهکارهای مفید خواهد بود که چگونگی انجام آن برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
وی گفت: برنامه پنجم توسعه در بخش ارتباطات کشور و وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در این برنامه تا 10 روز آینده در صحن مجلس قرائت می شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تسهیل دسترسی آحاد مردم به علم و فناوری از طریق افزایش و حذف محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی مدنظر است گفت: عددی برای سرعت اینترنت در این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نشد اما آنچه که مسلم است دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا و تسهیل ارتباطات مردم چه کاربران خانگی و چه سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی نیازمند افزایش سرعت اینترنت و ایجاد راهکارهای مفید خواهد بود که چگونگی انجام آن برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
وی گفت: برنامه پنجم توسعه در بخش ارتباطات کشور و وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در این برنامه تا 10 روز آینده در صحن مجلس قرائت می شود.
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