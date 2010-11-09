در گفتگو با مهر عنوان شد: وزارت ارتباطات مکلف به تسهیل خدمات ارتباطی شد / افزایش سرعت اینترنت

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلیات طرح ساماندهی خدمات اینترنتی و ارتباطی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است گفت: چگونگی اجرای این طرح و تعریف جزئیات آن به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا در طول برنامه پنجم توسعه با مکانیزمهای انتخابی همگام با علوم و دانشهای جهان حرکت کند.

وی گفت: در این ماده از برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می شود که دسترسی آحاد جامعه به فناوریهای روز دنیا را مهیا کند و در مواردی که نیاز به فرهنگسازی برای استفاده از تکنولوژیهای نوین وجود داشت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وارد شود.



عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تسهیل دسترسی آحاد مردم به علم و فناوری از طریق افزایش و حذف محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی مدنظر است گفت: عددی برای سرعت اینترنت در این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نشد اما آنچه که مسلم است دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا و تسهیل ارتباطات مردم چه کاربران خانگی و چه سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی نیازمند افزایش سرعت اینترنت و ایجاد راهکارهای مفید خواهد بود که چگونگی انجام آن برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.



وی گفت: برنامه پنجم توسعه در بخش ارتباطات کشور و وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در این برنامه تا 10 روز آینده در صحن مجلس قرائت می شود.