افزایش آمار طلاق در جامعه قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد کمالی عصر دوشنبه در مراسم ازدواج فرهنگیان کرمان که در تالار پیوند کرمان صورت گرفت، گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی در خصوص ازدواج جوانان در جامعه انجام شود که در کنار افزایش آمار ازدواج شاهد کاهش طلاق نیز باشیم.

وی ادامه داد: در واقع افزایش آمار طلاق در یک جامعه اسلامی قابل پذیرش نیست و این مسئله به عنوان یک پدیده زشت برای جامعه مطرح است.

کمالی گفت: ‌باید در راستای انجام ازدواج های سالم و آسان سازی ازدواج برای جوانان تلاش کنیم و این روش بهترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.

وی خانواده مستحکم را مهمترین پایگاه برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دانست و گفت:‌ باید در این راستا برنامه ریزی فرهنگی مناسب انجام شود.

معاون سیاسی استاندار کرمان تصریح کرد: اجرای این برنامه نیازمند برنامه ریزی و اجرا و پشتیباتی از سوی مسئولان است.

وی در خصوص آمار جوانان در شرف ازدواج کشور نیز گفت: در سال جاری طبق آمار در کشور یک میلیون و 200 هزار نفر در شرف ازدواج وجود دارند که از این تعداد یک میلیون نفر تاکنون ازدواج کرده اند.

کمالی ادامه داد: در کشور 12 میلیون جوان در آستانه ازدواج هستند که باید در راستای تشکیل خانواده آنها برنامه ریزی شود.

وی کنار گذاشتن تجملات و هزینه های بیهوده را در راستای یک زندگی سالم بسیار مهم دانست و گفت: ‌یکی از مهمترین نیازها در این خصوص فرهنگ سازی بین اقشار مختلف جامعه است و در کنار آن باید ازدواج آسان در جامعه ترویج یابد.