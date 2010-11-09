مهران با کمبود امکانات رفاهی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در حالی که مرز مهران یکی از مرزهای رسمی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید و روزانه بیش از پنج هزار زائر عتبات عالیات و هزاران مسافر از آن تردد و حجم بالایی از کالاها از این مسیر وارد کشور عراق می شوند، با این حال اما امکانات این شهر مرزی به هیچ وجه پاسخ گوی نیازهای موجود نیست.

امکانات شهرستان مهران در حد امکانات یک شهر معمولی و محلی است و این منطقه مرزی پرتردد در حال حاضر فاقد هتل استاندارد و مناسب، زائرسرا و مکان های مناسب اسکان برای زائران به اندازه کافی و همین طور رستوران های بین راهی است.

کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی و همچنین نبود جاده کمربندی و محورهای نامناسب ارتباطی ورودی به منطقه مرزی مهران از دیگر مشکلات و کاستی هایی است که این شهرستان با آن مواجه است.

این منطقه مرزی با مشکلات و کمبودهای زیادی روبه روست و با توجه به امکانات کم و محدود این مرز بین المللی و تردد زیاد زائران و حجم بالای ترانزیت کالا، مسئولان باید نگاه ویژه ای به این منطقه داشته باشند.

به هر شکل با وجود مشکلات موجود، روزانه بیش از هزاران فر از هموطنان، رنج سفر را به جان می خرند و به عشق زیارت امامان معصوم(ع)، از این منطقه مرزی عازم عتبات عالیات می شوند. اما ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی مطلوب و مناسب به آن ها در طول این مسیر می تواند لحظات خاطره انگیزتری را برای آن ها رقم بزند و ضمن ترغیب بیشتر علاقه مندان به اهل بیت(ع) برای سفر از این مسیر، باعث توسعه و آبادانی هرچه بیشتر این منطقه محروم شود.

راه اندازی دفتر کنسولگری در مهران، نقش موثری در توسعه اقتصادی استان ایلام و پی گیری ویزای زائران و مسائل و مشکلات مربوط به آن خواهد داشت که نیاز است مسئولان استان از طریق وزارت امور خارجه این مسئله را پی گیری کنند.

احداث کمپینگ ویژه زائران در مهران

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام در این ارتباط در جلسه شورای سرمایه‌گذاری و اشتغال استان با بیان اینکه تا کنون 46 زائرسرا ساماندهی و راه اندازی شده است، خاطرنشان کرد: کمپینگ شهرستان مهران تا پایان سال به اتمام خواهد رسید که دارای 30 ویلای اقامتی و ظرفیت حدود 300نفر شب اقامت دارد.

مسعود اسکندری تصریح کرد: متاسفانه بانک‌های استان در حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان هنوز کمک خاصی انجام نداده‌اند البته تا کنون صندوق مهر امام رضا(ع) در حمایت از صنعتگران استان این اداره کل را به خوبی همراهی کرده‌اند ولی با توجه به اینکه دراستان سرمایه‌گذار در بخش گردشگری توان مالی زیادی ندارند می طلبد بانک‌ها حمایت و همراهی بیشتری دراین زمینه داشته باشند.

این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: هم اکنون شهرستان مهران نیاز مبرم به راه‌اندازی 20 هتل آپارتمان دارد.

اسکندری با بیان اینکه توریست درمانی از برنامه‌ها و سیاست‌های مهم گردشگری در شهرستان مهران است، گفت: در راستای ساماندهی بیماران ورودی به کشور از مرز بین المللی مهران یک شرکت خصوصی در حوزه توریست درمانی مجوز فعالیت دریافت کرده است.

وی متذکر شد: البته با توجه به اینکه بیمارستان‌های استان امکانات مورد نظر جهت معالجه بیماران را ندارد معمولا بیماران موردنظر به سایر استان‌ها فرستاده می شوند بنابراین لازم است با توجه به پیشرفت گردشگری در این بخش و جهت کسب درآمد بیمارستان‌های استان و شهرستان مهران هر چه زوردتر نسبت به تجهیز خود به امکانات مناسب اقدام کنند.



مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد:هم اکنون درصدد ساماندهی زائران ورودی به استان از طریق مرز بین المللی مهران هستیم و امیدواریم از داخل خاک عراق بتوانیم زائران و گردشگران عراقی و سایر کشورها را ساماندهی کرده و درقالب کاروان به اقصی نقاط ایران زمین اعزام کنیم.

اقمات روزانه 2 هزار زائر در مهران

فرماندار مهران نیز گفت: با تشکیل ستاد اسکان زائران عتبات عالیات روزانه دو هزار نفر در زائرسراهای این شهرستان اقامت می کنند .

ولی الله حیاتی با بیان این مطلب افزود: 38 زائر سرای فعال در مهران ساماندهی شده اند که از امکانات رفاهی کاملی برخوردار هستند .

وی تصریح کرد: برنامه منظمی تدوین شده است که براساس آن زائران حسینی به محض ورود به شهر مکان اقامت یک شب آنان در مهران تعیین شده و زمان دقیق حرکت آنها به سمت پایانه مشخص می شود .

مهران هتل مناسب بندارد

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: در حال حاضر مرز بین المللی مهران هتل مناسب جهت اسکان زائران عتبات عالیات ندارد .

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: استان ایلام با داشتن 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و مرز بین المللی مهران، می تواند توسعه یابد .

وی بیان داشت: نبود زیر ساختها در مرز بین المللی مهران از جمله نبود هتل مناسب جهت اسکان زائران عتبات عالیات یکی از بزرگترین مشکلات این مرز محسوب می شود .

این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته دو ملیون نفر زائر از مرز مهران به عتبات عالیات کشور عراق سفر کرده است، خاطرنشان کرد: این میزان استقبال ضرورت ایجاد امکانات از جمله هتل مناسب را حکم می کند .

پولادی عنوان کرد: از مهمترین مشکلات ساخته نشدن هتل در مرز مهران را کمبود بخش خصوصی است که به دلیل عدم زیرساختهای استان ایلام کسی از طرحهای استان استقبال نمی کند .

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون تردد افرادی زوار در مرز بین المللی مهران ممنوع است، افزود: تمامی امکانات لازم برای شناسایی افراد مبتلا به آنفولانزای خوکی در مرز مهران از جمله قرنطینه فراهم شده است .

پولادی یادآور شد: امید است با همکاری و توجه دولت و بخش خصوصی تمامی امکانات لازم در مرز مهران برای زوار عتبات عالیات فراهم شود .

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شهرستان مرزی مهران که در ٩٠ کیلومتری جنوب استان ایلام واقع است با جمعیتی بالغ بر ٣٥ هزار نفر، دارای اماکن زیارتی، سیاحتی و آثار باستانی فراوانی است.

این شهرستان در دوران دفاع مقدس دو بار مورد هجوم و اشغال مزدوران بعثی عراق قرار گرفت و هر بار توسط دلاور مردان و رزمندگان اسلام پس گرفته شد.

مهران، در این دوران خسارت های فراوانی متحمل شد و به طور کلی، تمامی زیرساخت های خود را از دست داد ولی بعد از پایان جنگ تحمیلی و طی سال های بازسازی، مورد توجه مسئولان قرار گرفت و بدین ترتیب،خدمات ارزنده ای در این شهر صورت گرفت به طوری که در سال های اخیر به نگین سبز ایلام معروف شده است.

به دنبال سرنگونی صدام در سال ١٣٨٢، مرز مهران به روی مشتاقان اباعبدا... الحسین(ع) گشوده شد که به دلیل مسافت کم این مرز با کشور عراق و پایبندی مردم دو طرف مرز به ارزش های مذهبی مشترک، با استقبال گسترده روبه رو شد و در حال حاضر روزانه بر تعداد زائرانی که از این نقطه مرزی تردد می کنند، افزوده می شود تا آن جا که امکانات این مرز، جواب گوی نیاز آن ها نیست و نارضایتی هایی را در این زمینه به دنبال داشته است.

با این اوصاف در صورت رسیدگی مسئولان به زیرساخت های گردشگری دینی در مهران، این ظرفیت به تنهایی می تواند عامل محرومیت زدایی از چهره این شهر مقاوم شود.