قهرمانی در آسیا دور از دسترس ذوب آهن نیست

فرشته سموعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن پیش از دیدار با سئونگنام در فینال لیگ قهرمانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: وضعیت بازیکنان از نظر روحی - روانی و آمادگی جسمانی بسیار خوب است و همه شرایط برای رسیدن به موفقیت نهایی و قهرمانی در آسیا مهیاست، خصوصا در شرایط فعلی که دعای خیر همه مردم پشت سر تیم ما قرار دارد.

وی با ابراز گلایه از اینکه تا به امروز نگاه ملی به تیم ذوب آهن نشده است، اضافه کرد: ما از روز نخست تا به امروز که به فینال صعود کردیم، به عنوان تیمی از ایران تمام تلاش خود را به کار بستیم تا بتوانیم از اعتبار فوتبال کشورمان در آسیا دفاع کنیم و تا به امروز هم توانسته‌ایم نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران و اصفهان در قاره کهن باشیم.

قائم مقام باشگاه ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه دیدارهای رفت و برگشت برابر الهلال سخت‌ترین بازی‌های شاگردان ابراهیم‌زاده در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود، اظهار داشت: همه با امید زنده هستیم و بازیکنان در زمین مسابقه تمام تلاش خود را به کار می‌بندند و نتیجه نهایی دست خداست. امیدواریم با دعای خیر مردم و حمایت مسئولان و رسانه‌ها بتوانیم گام آخر را هم با موفقیت برداریم.

وی افزود: سئونگنام ایلهواچونما تیم قدرتمندی است، ضمن آنکه با توجه به تشابه شرایط آب و هوایی کره با ژاپن، بازیکنان سئونگنام از نظر بدنی و تطبیق با شرایط محیط مشکل کمتری نسبت به نفرات تیم ذوب آهن دارند و این مسئله به سود این تیم کره‌ای خواهد بود.

سموعی در پایان گفت: با تمام این شرایط بازیکنان ذوب آهن آماده هستند به عنوان نخستین تیم ایرانی جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را فتح کنند و رسیدن به این افتخار بزرگ دور از دسترس نیست.

دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 13:30 روز شنبه 22 آبان‌ماه بین تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کره‌جنوبی با قضاوت "یویچی نیشیمورا" ژاپنی در ورزشگاه المپیک شهر توکیو ژاپن برگزار می‌شود.