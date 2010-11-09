علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مدتی پیش وزارت امور خارجه در نامه‌ای به ما از برگزاری مسابقه بین‌المللی دوی ماراتن در لبنان خبر داد. فدراسیون ابتدا قصد اعزام این تیم با ترکیب دو ورزشکار ماراتن به بیروت را داشت و حتی اعزام این تیم را اعلام کرد.

وی افزود: اما تصمیم گیری این مسئله در هیئت رئیسه، دریافت مجوز شورای برون مرزی، تامین منابع مالی و دیر رسیدن دعوت نامه رسمی مسابقات به فدراسیون دست به دست هم داد تا در نهایت در آستانه برگزاری این مسابقه سفر تیم لغو شود. این مسابقه 7 نوامبر در بیروت برگزار می‌شد.

دبیر فدراسیون دوومیدانی در ادامه به جلسه امروز کمیته فنی فدراسیون اشاره کرد وگفت: در این جلسه آخرین وضعیت دوومیدانی کاران اعزامی به گوانگجو بررسی می‌شود. مسابقات انتخابی پرش طول دو روز گذشته در کمپ تیم ملی مجددا برگزار شد و هرچند ارزنده و سیستانی در ماده پرش طول نتوانست‌ اند به رکوردهای مورد نظر فدراسیون برسند اما در جلسه امروز در خصوص اعزام نماینده در این ماده تصمیم گیری خواهد شد.

وی در مورد برگزاری مسابقه برای ورزشکاران اعزامی به گوانگجو، گفت: این مسابقه تنها برای سنجش این نفرات است و این به معنی نارضایتی فدراسیون از عملکرد این دوومیدانی‌کاران نیست.

طبق برنامه فدراسیون در حالیکه تیم ملی دوومیدانی 25 آبان ماه راهی گوانگجو می‌شود ورزشکاران 5 ماده، پرش ارتفاع، پرش با نیزه، پرتاب چکش، پرتاب نیزه یک بار دیگر در یک مسابقه در کمپ تیم ملی رکورد گیری می‌شوند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی ذاز 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می‌شود.