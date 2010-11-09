هیئت واترپلوی آذربایجان شرقی میزبان هیئت شنای گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم هیئت شنای آذربایجان شرقی در هفته نخست در تبریز میزبان تیم نفت و گاز امیدیه بود که 14 بر سه بازی را به حریف خود واگذار کرد.
تیم واترپلوی آذربایجان شرقی در هفته سوم رقابت ها نیز میزبان تیم کرمان بوده و در هفته چهارم در تهران به مصاف دانشگاه ازاد تهران خواهد رفت.
در تیم واترپلوی آذربایجان شرقی امین سهیلی، امیر علی منیری، احد قدسی، مسعود توپچی، شاهین جودیان، حامد دلیراکبری، بهزاد نوبری پور، میلاد توپچی، مجتبی نوروززاده، مجتبی ناظی و فرزاد نوبری پور به مربیگری اصغر توپچی حضور دارند.
برنامه رقابت های تکواندوکاران آذربایجان شرقی در بازی های گوانگجو اعلام شد
برنامه رقابت های تکواندوکاران آذربایجان شرقی در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو اعلام شد.
فرزاد عبدالهی و یوسف کرمی طلایه داران تکواندو کشور و آذربایجان شرقی پنجشنبه و جمعه27 و 28 آبان ماه به روی شیاف چانگ می روند.
رقابتهای تکواندو در دو بخش آقایان و بانوان طی روزهای 26 تا 29 آبان ماه برگزار می شود. تیم های ملی تکواندوی بانوان و آقایان ایران 21 آبان ماه، تهران را به مقصد گوانگجو ترک خواهند کرد.
برنامه مسابقات:
چهارشنبه 26 آبان ماه؛
وزن پنجم مردان(74 کیلوگرم) علیرضا نصرآزادانی، وزن اول بانوان(46 کیلوگرم) ساراخوش جمال فکری و وزن پنجم بانوان(62 کیلوگرم)پریا پورنعمت
پنجشنبه 27 آبان ماه؛
وزن ششم مردان(80 کیلوگرم) فرزاد عبدالهی، وزن ششم بانوان(67 کیلوگرم) پریسا فرشیدی
جمعه 28 آبان ماه؛
وزن سوم مردان(63 کیلوگرم) رضا نادریان، وزن هفتم مردان(87 کیلوگرم) یوسف کرمی، وزن سوم بانوان(53 کیلوگرم) سمانه شش پری، وزن هفتم بانوان(73 کیلوگرم) سهیلا سیاحی
شنبه 20 آبان ماه؛
وزن چهارم مردان( 68 کیلوگرم)محمدباقری معتمد، وزن هشتم مردان (+87 کیلوگرم)حسین تاجیک، وزن چهارم بانوان(57 کیلوگرم) سوسن حاجی پور.
سرمربی مردان:رضا مهماندوست
مربی: بیژن مقانلو و مجید افلاکی
مربی بانوان: مریم آذرمهر و مینو مداح
سرپرست تیم اعزامی: غلامحسن ذوالقدر
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