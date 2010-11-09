1500 طرح کشاورزی در استان ایلام معطل تسهیلات است

محمد جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هزار و500 واحد تولیدی در بخش کشاورزی به علت نبود تسهیلات در ردیف متقاضیان در نوبت قرار گرفته اند و کارهای کارشناسی آنان به اتمام رسیده که در صورت همکاری بانک مرکزی با بانکهای عامل استان مشکلات آنان حل می شود.

محمدی افزود: این طرحها شامل گاوداری، مرغداری، صنایع غذایی هستند که نیاز به بیش از 150 میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات نیاز دارند و تا کنون این تسهیلات از طریق بانکهای کشور به استان ابلاغ نشده است.

وی تصریح کرد: از آنجائیکه استان ایلام کوچک و بنیه اقتصادی مردم استان ضعیف است و بانکهای عامل بنیه اقتصادی ندارند اگر چنانچه بانکهای کشور با این شیوه اعلام کنند جوابگوی طرحهای در حال اجرای استان نیست.

وی خاطر نشان کرد: در مصوبه دولت آمده و تصویب شده است به منظور تکمیل افزایش ظرفیت منابع بانکی استان، بانک مرکزی موظف شده است از سایر بانکهای دیگر کشور اعتبار بگیرد و منابع بانکی استان را تقویت کند که این مهم تا کنون توسط بانک مرکزی انجام نشده است.

وی بیان کرد: بانکهای استان ایلام آماده هستند که به این بنگاه های اقتصادی کمک کنند ولی متأسفانه منابع بانکی آنها برای این کار ضعیف است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان ایلام در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت برای کارهای خود اشتغالی مردم استان حدود 150 میلیارد تومان مصوب کرده است که بانکهای استان پرداخت کنند که تا کنون از طرف بانکها پرداخت نشده که امر مستلزم کمک بانک مرکزی به بانکهای استان است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان ایلام گفت: یکی از راههایی که هم باعث کسب و کار و رونق تولید و افزایش تولید در کشور و رونق اقتصادی در آن فراهم شد وجود بنگاه های زودبازده و کارآفرین بود که در دولت نهم شکل گرفت.

محمدی افزود : در استان ایلام بیش از 300 واحد تولیدی بالای100 میلیون تومان از طریق بنگاه های زودبازده فراهم شد که هم اکنون این تعداد واحد تولیدی فعال هستند.

وی اظهار داشت : بیش از هشت هزار واحدی استان در بخشهای مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان از محل بنگاههای زودبازده اقتصادی استفاده کردند.

محمدی با اشاره به اینکه طی دو سال مبلغ 300 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی استان از طریق بنگاههای زودبازده پرداخت شده است،تصریح کرد: هم اکنون بانکهای استان در حال حاضر برای پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان نیز با مشکل مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد: بنگاه های زودبازده اقتصادی در استان اشتغال زیادی داشتند که برابر آمار مرکز آمار ایران بیش ازشش هزار نفر در طرحهای بالای 10 میلیون تومان اشتغالزایی کردند و در اشتغالزایی استان نقش بسزایی ایفاء کردند.

وی به دیگر مزایای بنگاههای اقتصادی زودبازده در استان اشاره کرد و بیان کرد : این بنگاهها در بخش خوداشتغالزایی بیش از پنح هزار نفر شغل ایجاد کردند.