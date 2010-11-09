به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که 5 روز زودتر از دیدار نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به ژاپن سفر کرده است، برای آمادگی بیشتر صبح فردا چهارشنبه در دیداری تدارکاتی برابر منتخب دانشجویان ژاپن به میدان می‌رود.

نفرات تیم ذوب آهن هر روز دو نوبت تمرین آماده سازی را برگزار می‌‌کنند و کادرفنی این تیم به خاطر قرار گرفتن بازیکنان در شرایط مسابقه و همچنین تطابق بیشتر با محیط، این بازی تدارکاتی را در نظر گرفته است.

همچنین در تیم فوتبال سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی حریف ذوب آهن اصفهان در دیدار فینال لیگ قهرمانان، سه بازیکن خارجی از کشورهای استرالیا، کلمبیا و مونته نگره حضور دارند.

"ساسا اوگن نوسکی" مدافع 31 ساله پیشین تیم آدلاید یونایتد استرالیا که در فصل 2005 لیگ قهرمانان همراه با این تیم در فینال لیگ قهرمانان داشت و از بازیکنان اصلی خط دفاع این تیم است.

"مائوریسیو مولینا" هافبک گلزن کلمبیایی که پیش از این در تیم‌های سانتوس برزیل، سن لورنزو آرژانتین، العین امارات و ستاره سرخ بلگراد بازی کرده است و "دژان رادونچیچ" مهاجم 27 ساله مونته نگرویی، که در پارتیزان بلگراد نیز بازی کرده است، پس از طی دوران مصدومیت طولانی جزو بازیکنان خوب و کلیدی این تیم کره‌ای محسوب می‌شود.