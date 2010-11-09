به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اردیبهشت ماه امسال به دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری ابلاغ کرد: "انتظار می رود در سال 89 با حمایت از پژوهش های تقاضا محور به ویژه پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی موسسات، فرآیند تبدیل علم به ثروت در جامعه گسترش پیدا کند. در این رابطه هماهنگی با سیاست ها و برنامه های اعلامی از سوی معاونت پژوهشی و فناوری وزارت متبوع ضروری است و معاونت پژوهشی و فناوری هر موسسه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه هدفمندسازی پایان نامه ها را بر عهده خواهد داشت."

کامران دانشجو فقط کلیات موضوع هدفمندسازی پایان نامه ها را ابلاغ کرده و مسیرهای اجرایی شدن آن بر عهده دانشگاهها قرار گرفته است. جلسه شب گذشته معاونان پژوهشی دانشگاههای استان تهران که با حضور محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی وزارت علوم در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد نشان داد پس از گذشت بالغ بر 6 ماه ابلاغ "هدفمندسازی پایان نامه ها" توسط وزیر علوم هنوز برخی معاونان پژوهشی دانشگاهها از جمله دانشگاه تهران از آن بی خبر هستند.

در عین حال برخی دانشگاهها نیز ابلاغیه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را در هیئت رئیسه خود مطرح کرده و درباره لوازم اجرایی شدن این ابلاغیه بررسی هایی صورت داده اند. به عنوان نمونه دانشگاه شهید بهشتی، نقش جدیدی که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره پایان نامه های دانشجویی بر عهده معاونت های پژوهشی و فناوری دانشگاهها قرار گرفته است را در دستور کار هیئت رئیسه این دانشگاه قرار داده اند.

در شرح مصوبات مهر ماه 89 هیئت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی آمده است: "موضوع نظارت و هدایت پایان نامه ها توسط معاونت پژوهشی و فناوری که از طرف وزیر علوم ابلاغ گردیده مطرح و با توجه به مداخلات موضوع با وظایف حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی مقرر گردید مطالعه بیشتری برای اجرایی کردن موضوع انجام شود به طوری که تنها تغییرات تشکیلاتی رخ ندهد و این فرآیند منجر به هدایت موضوع پایان نامه ها به سمت اولویت های تحقیقاتی کشور و طراحی علوم انسانی با مبانی و اهداف اسلامی گردد."

هیئت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مصوب کرده است معاونت پژوهشی و فناوری این دانشگاه با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برنامه ای برای اجرایی شدن ابلاغیه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره قرارگیری موضوع نظارت و هدایت پایان نامه ها تحت نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاهها ارائه دهند.

به گزارش مهر، جلسه دوشنبه شب معاونان پژوهشی دانشگاههای استان تهران در عین اینکه عرصه اظهار بی اطلاعی برخی معاونان پژوهشی دانشگاهها از ابلاغیه وزیر علوم درباره "پایان نامه ها" بود، با طرح درخواستی از معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز همراه بود. به عنوان نمونه محمد جعفری معاون پژوهشی دانشگاه تهران به مهر خبر داد که از محمد مهدی نژاد نوری خواستار شده تا از وزیر علوم بخواهد که این ابلاغیه را صریح تر و با جزئیات بیشتری به دانشگاهها ابلاغ کند و یا اینکه دستورالعملی اجرایی برای آن پیشنهاد کنند. همچنین جعفری اعلام کرد دانشگاه تهران آمادگی اجرایی شدن این ابلاغیه از نیمسال دوم تحصیلی 90 - 89 را دارد.

محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با مهر گفت: "ابعاد ابلاغیه وزیر علوم درباره نظارت و هدایت پایان نامه ها توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاهها در جلسه با معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاههای استان تهران بررسی شد و در پاسخ به مواردی که برخی معاونان دانشگاهها از حیث اجرای این ابلاغیه مطرح می کردند، گفتیم اگر از نظر اجرایی مشکلات دارند می توانند از تجربیات دانشگاههایی نظیر تربیت مدرس استفاده کنند تا مشکل حل شود."