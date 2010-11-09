ایران با بازیکنان جام جهانی 98 در مسابقات مکزیک/ معرفی اعضای کمیته فنی

مهدی محمدنبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: نخستین دوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان جهان در ماه دسامبر(آذرماه جاری) در رده سنی 35 تا 42 سال به میزبانی یکی از شهرهای مرزی کشور مکزیک برگزار خواهد شد که در نظر داریم با ترکیبی از بازیکنان حاضر در جام جهانی 98 فرانسه در این مسابقات شرکت کنیم.

نبی اضافه کرد: این مسابقات با شرکت 8 تیم از جمله آمریکا، مکزیک ، گواتمالا، اسپانیا، انگلستان و ... برگزار خواهد شد و احتمالا جمعی از چهره های سرشناس و مطرح فوتبال دنیا نیز در آن شرکت خواهند کرد.

وی در خصوص تعیین کادر فنی و نفرات تیم فوتبال پیشکسوتان کشورمان اظهار داشت: تصمیم گیری در این زمینه را به کمیته ای مرکب از همایون بهزادی، عباس ترابیان و فریدون معینی واگذار کرده‌ایم تا ضمن انتخاب یک سرمربی موجه برای این تیم در خصوص نفرات و نحوه برگزاری اردوهای این تیم تصمیم گیری کنند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال درپایان گفت: عمده هزینه اعزام تیم کشورمان به این مسابقات مکزیک توسط میزبان پرداخت خواهد شد و در صورت اعزام بیش از 30 نفرهزینه های مازاد برعهده فدراسیون فوتبال خواهد بود.