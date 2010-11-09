ابراهیم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: با پایان زمان ارسال آثار دریافتی به نخستین جشنواره تئاتر خیابانی در استان بیش از 20 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید که پس از بررسی و بازبینی این آثار 10 نمایش به مرحله بازبینی راه پیدا کردند.

وی افزود: در مرحله بازبینی نیز از بین 10 اثر تایید شده، شش نمایش به مرحله پایانی راه پیدا می‌کنند تا به رقابت پرداخته و بدین ترتیب آثار برتر این جشنواره معرفی و تجلیل شوند.

شریفی خاطرنشان کرد: این جشنواره که با استقبال کم نظیر هنرمندان استان روبرو شد در نیمه نخست آذرماه در شهرستان لردگان برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لردگان افزود: ارتقای سطح کیفی تئاتر و بهره‌گیری از قابلیتهای ویژه نمایش خیابانی در ایجاد ارتباط با مخاطب در زمینه انتقال مضامین والای انسانی متناسب با فرهنگ دینی، بومی و ملی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی تصریح کرد: برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی در استان زمینه رونق تئاتر و گرایش بیش از پیش مردم به این هنر را فراهم می‌کند.

شریفی اضافه کرد: باتوجه به کمبود سالن تئاتر در استان، تئاتر خیابانی نیازی به امکانات ندارد و مردم نیز برای تماشای نمایش و هنر بازیگر هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

وی با تأکید بر فراهم‌سازی بستر لازم به منظور گسترش تئاترهای خیابانی گفت: برگزاری تئاتر خیابانی فرصتی مناسب برای ارائه هنر هنرمندان در این عرصه است، چراکه در این تئاتر هنرمندان با هنر خود و به دور از هرگونه دغدغه امکانات، هنر خود را به نمایش گذاشته و با مردم به صورت مستقیم ارتباط برقرار می‌کنند.