کشف قدیمی ترین تبر تیز تاریخ/ فناوری تیز کردن در 35 هزار سال قبل ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باستان شناسان بین المللی به سرپرستی محققان دانشگاه موناش استرالیا تبری با قدمت 35 هزار سال را کشف کردند که با فناوری سوهان زدن تیز شده است.

حتی اگر قدمت استفاده از ابزارآلات سنگی به دست انسانهای اولیه به 4/3 میلیون سال قبل بازگردد اولین استفاده از تکنیک تیز کردن لبه های سنگ برای ساخت ابزارهایی همچون تبر توسط انسان مدرن انجام شده است.

برونو دیوید سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص توضیح داد: "پیش از این قدیمی ترین تبرها در گینه نو کشف شده بودند اما این تبرها هرگز با سوهان تیز نشده بودند و بنابراین میزان کارآمدی آنها بسیار کم بود. این کشف جدید نشان می دهد که فناوری تبرها با استفاده از سوهان به تکامل رسیده اند به طوریکه با اختراع تکنیک سوهان زدن، تیغه تبرها تیزتر شده و میزان اثربخشی آنها نیز افزایش یافته است."

قدمت این تکه تبر تیزشده برابر با 35 هزار سال است. با این کشف، تاریخ توسعه فناوری تیزکردن تیغه ها حدود 5 هزار سال نسبت به قدیمی ترین ابزارآلات تیزی که تاکنون در ژاپن و استرالیا کشف شده بودند به عقب می رود. در حقیقت تاکنون ابزارآلات تیزشده ای با قدمت حدود بین 22 هزار تا 30 هزار سال کشف شده بود.

برای درک بهتر 5 هزار سال در توسعه یک فناوری می توان مثالهایی را ذکر کرد: 5 هزار سال قبل یعنی 500 سال قبل از ساخت اهرام مصر اولین سوسوهای تمدنهای بین النهرین آغاز شد.

براساس گزارش ABC، حفاریهای باستان شناسی برای کشف این تبرهای تیز در می 2010 در "ناوارا گابارنمنگ" در شمال استرالیا انجام شد.

دیوید افزود: "این کشف جدید نشان می دهد که استرالیا در 35 هزار سال قبل مکانی بسیار مهم در توسعه نوآوریهای فناورانه بوده است. این کشف به دانشمندان در بررسی تکامل رفتار انسان و توسعه اولین نوآوریها در عرصه فناوری بشری کمک خواهد کرد."

تکه های تبر تیز سنگی

سایتی که تبر در آن کشف شد