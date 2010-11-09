2010 مرگبارترین سال ناتو در افغانستان/ 629 نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایساف اعلام کرد که یک نظامی ناتو روز دوشنبه در نتیجه حمله طالبان به شرق افغانستان کشته شد و همچنین یک نظامی دیگر در نتیجه انفجار یک بمب در جنوب این کشور جان خود را از دست داد.

هنوز هیچ گزارشی درباره ملیت نظامیان و جزئیات کشته شدن آنها منتشر نشده است.

همچنین همزمان با افزایش آمار تلفات ناتو در افغانستان، "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در یک سخنرانی در ملبورن استرالیا گفت: دولت افغانستان باید خود را آماده کند تا سال 2014 تامین امنیت کشورش را بر عهده بگیرد.

نیروهای ائتلاف قرار است در سال 2014 نیروهای رزمی خود را از افغانستان خارج کنند.