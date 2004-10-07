آينده دين در جهان بشريت روشن است

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر " به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، محمدي عراقي در ادامه ديدار خود از بوسني و هرزگوين، ديروز در محل دفتر رئيس العما، با مصطفي سريچ مفتي اعظم بوسني ديدار و گفت و گو كرد.



محمدي عراقي در اين ديدار با ابلاغ پيام شفاهي مسئولان جمهوري اسلامي ايران به مصطفي سريچ، روابط دو كشور را با توجه به پيشينه پرافتخار آن، گرم و رو به پيشرفت توصيف كرد.



محمدي عراقي، در ادامه با اشاره به حمايت‌هاي موثر ايران در زمان جنگ بوسني، مهمترين محور تداوم اين روابط توسعه را همكاري‌هاي فرهنگي- ديني بين دو كشور ذكر كرد.



وي صبر، مقاومت و شجاعت مردم مسلمان و درايت، آينده گري و هوشمندي علماي دين را دو عامل اساسي در ساختن آينده‌اي درخشان براي مسلمان ذكر كرد و بر نقش علما و دانشمندان ديني در امر روشنگري و معرفي حقيقت دين به مردم تاكيد كرد.



محمدي عراقي همچنين با اشاره به ويژگي‌هاي منطقه بالكان و حضور موثر و چشمگير مسلمانان در منطقه بر لزوم همفكري و وحدت نظر علماي دين در اين منطقه و تشكيل اتحاديه‌اي از علماي ديني در بالكان تاكيد كرد.



مصطفي سرپچ نيز با ابراز خوشوقتي از سفر محمدي عراقي به اين كشور، حمايت موثر جمهوري اسلامي ايران از مسلمانان در زمان جنگ را پرافتخار‌ترين سند همكاري در منطقه ذكر كرد.



وي با ابراز آمادگي براي همكاري با ارگان‌هاي جمهوري اسلامي ايران در بوسني از خدمات انجام شده از سوي ايران در زمينه‌هاي بازسازي مساجد، فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران و مراكز فرهنگي و بازسازي و جهاد تقدير و تشكر كرد.



وي با ارائه گزارشي از وضعيت فعاليت‌هاي ديني و مذهبي در بوسني براي امضاء موافقتنامه ديني با ايران اعلام آمادگي كرد و نقش ايران را به عنوان نقش محوري در هدايت و پشتيباني فعاليت‌ها در منطقه موثر دانست.

کد مطلب 118814