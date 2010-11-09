خبرنگار در جامعه از جایگاه مناسبی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح منطقه خبری ایسنا و اولین نگارخانه دانشجویی استان قم بیان داشت: اگر بخواهیم در یک جمله قم را تعریف کنیم میتوان گفت که قم مرکز انتشار علوم است و موسسات موجود در شهر مقدس قم هر چقدر فعالیت و کارهای عملی انجام دهند سبب چشم روشنی و پیشرفت استان قم خواهند شد و با این اقدام یک قدم به سخنان ائمه اطهار نزدیکتر میشویم.
وی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در قم و بازدهی آن اظهار داشت: به میزانی که در شهر مقدس قم در زمینه علمی سرمایهگذاری شود چند برابر آن برداشت خواهد شد.
بنایی در ادامه تصریح کرد: قم شهر بین المللی و جهانی است ولی زیرساختهای آن اندک و ناچیز است.
وی در بخش دیگر سخنان خود در خصوص جایگاه جهاد دانشگاهی در انقلاب بیان کرد: هم اکنون جهاد دانشگاهی به عنوان یک مرکز علمی در خواستگاه انقلاب است و باید به آن نگاه مخصوص و ویژه داشته باشیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص احداث پردیس جهاد دانشگاهی در قم نیز اظهار داشت: باید با جدیت احداث پردیس جهاد دانشگاهی در قم پیگیری و احداث شود که جایگاه و امکاناتش نیز در استان قم وجود دارد.
بنایی با اشاره به اهمیت خبر و خبرگزاری در کشور گفت: خبر یکی از مسائل اساسی و خبرنگاری یکی از مشاغل مهم محسوب میشود و خبرنگار در یک جامعه در جایگاه اجتماعی مناسبی قرار دارد که میتواند سرمایه اجتماعی خوبی بشمار رود، با این خصوصیات میتوانیم در کشور و جهانیان نقش مهمی را ایفا کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خبرگزاری ایسنا اولین دستگاهی بود که در زمینه اطلاعرسانی خوش درخشید و این امر مایه افتخار است و این خبرگزاری میتواند در همه زمینه ها فعال باشد.
40 درصد اخبار چاپ شده در روزنامهها به نام ایسنا است
سرپرست ایسنا نیز در ادامه مراسم گفت: بیستمین منطقه خبری خبرگزاری ایسنا در قم افتتاح شده و اهمیت خبرگزاری بر اصحاب رسانه پوشیده نیست.
علی متقیان در خصوص آمار بازدید ایسنا در خارج از کشور بیان کرد: آمار بازدید از این خبرگزاری در خارج از کشور نسبت به ایران بیشتر است.
سرپرستی خبرگزاری دانشجویان ایران ادامه داد: در شهر مقدس قم و با وجود حوزه علمیه شایسته و در شأن ایسنا نیست که خبرهای آن به تعداد انگشتان دست باشد و می خواهیم این تعداد را به 100 خبر در روز برسانیم.
متقیان اضافه کرد: وظیفه داریم ندای شیعه را به جهانیان برسانیم و ایسنا را به عنوان سخن دانشجویی و دانشگاهی در کشور میشناسند.
وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری خطاب به ایسنا مبنی بر اینکه اخبار خوب، مفید و امید بخش داشته باشید، بیان کرد: 40 درصد اخبار چاپ شده در روزنامهها به نام ایسنا است و این اعتبار از صداقت گفتار و نوشتار ایسنا است.
وی اظهار داشت: تاکنون خبرسازی نکردهایم و نمیکنیم و فقط انعکاس دهنده خبر هستیم و صادقانه مینویسیم و بعضی از مواقع تمام مطلب را هم نمیگوییم که آن هم به خاطر مصلحت نظام است و خبر ویژه در ایسنا نداریم و نخواهیم داشت.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت خبرگزاریها در کشور، گفت: شغل خبرنگاری دارای جایگاه مناسب در کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح منطقه خبری ایسنا و اولین نگارخانه دانشجویی استان قم بیان داشت: اگر بخواهیم در یک جمله قم را تعریف کنیم میتوان گفت که قم مرکز انتشار علوم است و موسسات موجود در شهر مقدس قم هر چقدر فعالیت و کارهای عملی انجام دهند سبب چشم روشنی و پیشرفت استان قم خواهند شد و با این اقدام یک قدم به سخنان ائمه اطهار نزدیکتر میشویم.
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