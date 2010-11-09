همه دنبال پشت میزنشینی هستند/ افزایش فرهنگ بیکاری قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست کارگروه اشتغال آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ائمه جمعه و جماعات و نیز مسئولان ارشاد و تبلیغات اسلامی باید در کارگروه اشتغال حضور داشته باشند و راهبردهای زندگی با توجه به مفاهیم ارزشمند اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: اهمیت معنوی کار باید در جامعه از طریق بخش‌های فرهنگی و متولیان مذهبی، فرهنگ‌سازی شود چرا که فرهنگ‌سازی موجب حل مشکلات اجتماعی می‌شود.

شیخ الاسلامی افزود: پرهیز از ترس و جرات در ورود به کار، دروی از سستی و پرهیز از بخل و تشویق همدیگر و نیز کمک به هم همچنین پرهیز از سنگدلی به عنوان یک دستورالعمل زندگی و کار باید در جامعه ترویج یابد تا زمینه کارآفرینی بیشتر فراهم شود و این کار یک حرکت فرهنگی است.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در اسلام کار ارزش زیادی دارد و بیکاری در اسلام مذموم است.

با مخلان در امر اشتغال برخورد می شود

وی ادامه داد: حفظ فضای کار ایجاد شده از خود اشتغال‌آفرینی نیز مهم‌تر است و اخلال‌آفرینی در اشتغال یک موضوع ساده نیست و به شدت با آن برخورد می‌شود.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: همانگونه که در جنگ ستون پنجم و خائنینی داشتیم، در این جبهه هم برخی با لباس دوست در صدد ضربه‌زنی هستند و هر کس قصد اخلال در این راستای داشته باشد بدون توجه به جایگاه و مسئولیتش باید بازخواست و تنبیه شود.

با قانون کار فعلی سیستم استاد و شاگردی از بین رفته است

شیخ الاسلامی همچنین با انتقاد از قانون کار فعلی در کشور اظهار داشت: با قانون کار فعلی سیستم قدیمی استاد و شاگردی که در راستای رونق بازار کار فرهنگی غنی و پربار بود از بین رفته است.

ترسیم نقشه راه توسعه اشتغال ضروت دارد

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر ضرورت ترسیم نقشه راه و سند توسعه اشتغال در کشور تاکید کرد: اصلاح قانون کار مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته است و در آینده نتایج شیرین این تغییرات مشاهده خواهد شد.