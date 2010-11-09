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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

شیخ‌الاسلامی:

همه دنبال پشت میزنشینی هستند/ افزایش فرهنگ بیکاری قابل قبول نیست

همه دنبال پشت میزنشینی هستند/ افزایش فرهنگ بیکاری قابل قبول نیست

تبریز - خبرگزاری مهر: وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه همه دنبال پشت میزنشینی هستند، گفت: افزایش فرهنگ بیکاری در بین جوانان قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست کارگروه اشتغال آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ائمه جمعه و جماعات و نیز مسئولان ارشاد و تبلیغات اسلامی باید در کارگروه اشتغال حضور داشته باشند و راهبردهای زندگی با توجه به مفاهیم ارزشمند اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: اهمیت معنوی کار باید در جامعه از طریق بخش‌های فرهنگی و متولیان مذهبی، فرهنگ‌سازی شود چرا که فرهنگ‌سازی موجب حل مشکلات اجتماعی می‌شود.

شیخ الاسلامی افزود: پرهیز از ترس و جرات در ورود به کار، دروی از سستی و پرهیز از بخل و تشویق همدیگر و نیز کمک به هم همچنین پرهیز از سنگدلی به عنوان یک دستورالعمل زندگی و کار باید در جامعه ترویج یابد تا زمینه کارآفرینی بیشتر فراهم شود و این کار یک حرکت فرهنگی است.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در اسلام کار ارزش زیادی دارد و بیکاری در اسلام مذموم است.

با مخلان در امر اشتغال برخورد می شود

وی ادامه داد: حفظ فضای کار ایجاد شده از خود اشتغال‌آفرینی نیز مهم‌تر است و اخلال‌آفرینی در اشتغال یک موضوع ساده نیست و به شدت با آن برخورد می‌شود.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: همانگونه که در جنگ ستون پنجم و خائنینی داشتیم، در این جبهه هم برخی با لباس دوست در صدد ضربه‌زنی هستند و هر کس قصد اخلال در این راستای داشته باشد بدون توجه به جایگاه و مسئولیتش باید بازخواست و تنبیه شود.

با قانون کار فعلی سیستم استاد و شاگردی از بین رفته است

شیخ الاسلامی همچنین با انتقاد از قانون کار فعلی در کشور اظهار داشت: با قانون کار فعلی سیستم قدیمی استاد و شاگردی که در راستای رونق بازار کار فرهنگی غنی و پربار بود از بین رفته است.

ترسیم نقشه راه توسعه اشتغال ضروت دارد

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر ضرورت ترسیم نقشه راه و سند توسعه اشتغال در کشور تاکید کرد: اصلاح قانون کار مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته است و در آینده نتایج شیرین این تغییرات مشاهده خواهد شد.

کد مطلب 1188148

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