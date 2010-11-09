به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت کننده در این آزمون باید دارای دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (چهارساله یا شش­ساله نظری و هنرستان) یا دیپلم سه ساله نظام جدید، دیپلم نظام جدید فنی و حرفه‌ای و یا دیپلم نظام جدید کاردانش باشند.

ثبت‌نام برای شرکت در آزمون دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی سال 1389 که در دفترچه راهنما درج شده، منحصراً به دو روش و از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org امکان‌پذیر است. لذا داوطلبان لازم است به یکی از دو روش پرداخت اینترنتی و مراجعه به دفاتر پستی اقدامات لازم را به عمل آورند.

در روش اول داوطلب باید به سایت سازمان سنجش مراجعه و دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق سایت سازمان را دریافت کنند با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ 64 هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

داوطلبان در روش دوم باید با مراجعه به دفاتر پستی برای تهیه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و کارت اعتباری اقدام کنند همچنین پرداخت مبلغ 64 هزار ریال بابت دریافت یک کارت اعتباری ثبت‌نام و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون از داوطلب دریافت می شود.



داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

دفترچه راهنمای آزمون دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی سال 1389و همچنین نحوه ورود به سایت برای ثبت‌نام و اقدامات لازم برای انجام ثبت‌نام اینترنتی در سایت سازمان آمده است.

داوطلبان آزمون می توانند از 7 تا 9 آذرماه جهت مشاهده یا ویرایش اطلاعات خود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

تاریخ پرینت و دریافت کارت ورود به جلسه از طریق سایت سازمان طی اطلاعیه‌ای که در روزهای دوشنبه 6 و 13 دی ماه در نشریه پیک سنجش منتشر خواهد شد، به ‌اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

آزمون کلیه گروه­های آموزشی این دوره در روز جمعه 17 آذرماه برگزار خواهد شد.