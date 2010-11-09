علی آباد قطب تولید قزل آلا در گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زینب صادقی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید مدیرکل شیلات از مزارع شیلاتی منطقه افزود: سه مزرعه از مزارع پرورش ماهیان سردابی (قزل آلا) در این شهرستان نیز کار تکثیر ماهیان سردابی را انجام می دهند.

وی گفت: در این سه مزرعه علاوه بر تأمین بچه ماهی مورد نیاز خود، نیاز سایر مزارع به بچه ماهی قزل آلا نیز تأمین می شود.



صادقی گفت: از جمله فعالیتهای دیگر شیلات در این شهرستان پرورش توأم ماهیان خاویاری با قزل آلا است که در سه مزرعه دیگر این طرح در حال اجراست.



وی افزود: امیدواریم با دستیابی به تولیدات قابل توجه در این سه مرزعه، شاهد گسترش تولید گونه های ارزشمند ماهیان خاویاری در این شهرستان باشیم.

سرپرست نمایندگی شیلات در علی آباد کتول در خصوص میزان تولیدات محصولات شیلاتی در سال قبل گفت: 190 تن ماهی قزل آلا، 125 تن انواع ماهیان گرمابی از مزارع و آب بندان های شهرستان علی آباد سال قبل برداشت شده است.

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود به فعالیتهایی که در راستای ترویج فرهنگ آبزی مصرفی انجام شد، اشاره کرد و گفت: برگزاری چندین دوره آموزش طبخ آبزیان و دو جشنواره طبخ آبزیان در شهرستان از جمله فعالیتهایی بود که در سال قبل انجام شده است.

صادقی ابراز امیدواری کرد و گفت: با تولیدات خوب انواع ماهیان در این شهرستان به ویژه قزل آلا و وجود امکانات بالقوه امید است در آینده فعالیتهای شیلات گسترش یافته و ضمن تولید پروتئین مورد نیاز جامعه بتوان در ایجاد فرصتهای شغلی نیز نقش با اهمیت تری ایفا کنیم.



مدیرکل شیلات گلستان نیز گفت: شهرستان علی آباد کتول قطب تولید ماهیان سردابی ( قزل آلا) در استان گلستان است.

علی اکبر پاسندی گفت: علی آباد کتول با تولید بیش از 60 درصد ماهیان سردابی در استان به عنوان قطب تولید قزل آلا در استان است.



وی میزان تولید ماهیان سردابی را در علی آباد کتول در سال 1388 بالغ بر 190 تن ذکر کرد و گفت: علی آباد کتول که در شرق استان قرار دارد با داشتن 11 مزرعه پرورش قزل آلا بیش از 60 درصد تولیدات ماهیان سردابی استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مزارع پرورش قزل آلا در علی آباد کتول به طور عمومی در دو دهنه محمدآباد و زرین گل قرار دارد.