5 هزار اصله درخت در پارک جنگلی تلو کاشته می شود

مسئول هماهنگ کننده پروژه بین المللی"بکاریم برای زمین" در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این پرژه نام یک حرکت جهانی زیست محیطی داوطلبانه و عام المنفعه برای ارتباط میان انسان، درخت و محیط زیست است و از سوی برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) تسهیل می شود و تا کنون در 185 کشور جهان از جمله ایران در حال اجرا است.

جواد رزمی با اشاره به اینکه این پروژه در هشت نوامبر سال 2006 میلادی آغاز شد افزود: حمایت و تشویق مردم، جوامع محلی، دولتها، بنگاههای اقتصادی و صنایع تا کنون منجر به کاشت4/7 میلیارد درخت در 170 کشور تا انتهای سال 2009 شده است.

وی اظهار داشت: در ابتدای سال 2010 کشورهایی مانند "آندورا، استونی، گینه اکوتورال، لسوتو، لیبی، تاجیکستان و توالو" به این طرح پیوسته اند.

این هماهنگ کننده پروژه کاشت درخت در ایران اضافه کرد: هدف اصلی این پروژه نگهداری و پایداری درختان کاشته شده در اکوسیستم است و به همین دلیل اصرار بر کاشت درختان بومی به سبب وجود شرایط اقلیمی سازگار با گونه است.

وی با اشاره به اینکه نمونه های زیادی مشاهده شده که گونه ای غیر بومی در اقلیمی متفاوت و ناسازگار کاشته شده و مشکلاتی بوجود آورده است بنابراین تلاش شده در این طرح بین المللی با رعایت استاندارهای طبیعی و شرایط حاکم بر اکوسیستمها درختان کاشته شده را لااقل تا پنج سال محافظت کنند.

رزمی به کاشت گونه هایی مانند اکوالیپتوس در بیابان اشاره کرد و افزود: گونه ای مانند اکالیپتوس به دلیل مصرف بالای آب نباید در اقلیمی خشک کاشته شود و به همین دلیل در این پروژه بر حفظ گونه های بومی تاکید شده است.

برای نمونه در هند و در سال 2007 نزدیک به 600 هزار دانش آموز در ایالت "اتوارپرادرش" هند 10 میلیون و پانصد هزار درخت کاشتند که رقم بسیار حیرت آوری است و میانگین هر دانش آموز 15 تا 16 درخت کاشته است.

این طرح به پیشنهاد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، و همکاری ستاد محیط زیست و توسعه پایدارشهرداری تهران، سازمانهای مردم نهاد، کانونهای دانشگاهی و شهروندان در روز جمعه 21 آبان ماه با کاشت 5000 هزار اصله درخت در پارک جنگلی تلو واقع در شمال شرق تهران اجرا می شود.

رزمی تاکید کرد: هدف پروژه بکاریم برای زمین کاشت 12میلیارد اصله نهال تا دی ماه سال جاری در کشورهای اجرا کننده طرح است. این طرح تلاش دارد 90 درصد ظرفیت خود را صرف نگهداری از گونه های کاشته شده صرف کند و تنها به کاشت اکتفا نکند.