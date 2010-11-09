اوباما عازم اندونزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "باراک اوباما" در سفر 10 روزه خود به 4 کشور آسیایی امروز سه شنبه عازم اندونزی شد و پس از آن به کره جنوبی و ژاپن می رود.

"سلمان خورشید" وزیر امور اتحادیه و اقلیتهای هند، "نیروپاما رائو" معاون وزیر خارجه و "تیموتی رومر" سفیر آمریکا در هند اوباما و همسرش را در فرودگاه همراهی کردند.

هدف سفر 10روزه اوباما به آسیا افزایش همکاریهای اقتصادی میان ایالات متحده و کشورهای آسیایی عنوان شده است. سفر اوباما به کشورهای آسیایی در حالی انجام می شود که نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندوره ای کنگره توانستند اکثریت مجلس نمایندگان را بدست آورند.