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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

بیست و یکمین سمینار جبر ایران در دانشگاه تبریز برگزار می شود

بیست و یکمین سمینار جبر ایران در دانشگاه تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز از برگزاری بیست و یکمین سمینار جبر ایران با شرکت بیش از 160 نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه های سراسرکشور در این دانشگاه خبر داد.

حسین امامعلی پور که سمت دبیر اجرایی این سمینار را نیز بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: در طول فراخوان این سمینار 200 مقاله به دبیرخانه سمینار ارسال شد که پس از ارزیابی کمیته علمی 80 مقاله را به صورت سخنرانی و 13 مقاله را به صورت پوستر مورد پذیرش قرار داد.

وس با بیان اینکه در مراسم افتتاحیه این سمینار از خدمات ارزنده دکتر علی اکبر مهرورز استاد بازنشسته دانشکده علوم ریاضی و رییس سابق دانشکده های علوم و علوم ریاضی این دانشگاه نیز تجلیل خواهد شد، گفت: مراسم افتتاحیه این سمینار صبح روز چهارشنبه 19 آبان ماه جاری در تالار شماره دو دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز برگزار می شود.

حسین امامعلی پور محورهای اصلی این سمینار را جبر جابجایی، جبرهای لی و نظریه سایش گروهها عنوان کرد و گفت: در طول برگزاری این سمینار همچنین شش سخنرانی اصلی و ویژه توسط بهترین اساتید دانشگاه های کشور ارائه خواهد شد و همچنین 11 نفر از بزرگان و تاثیرگذاران جبر ایران نیز در آن حضور خواهند داشت.

بیست و یکمین سمینار جبر ایران در روزهای 19 و 20 آبان ماه سال جاری در دانشگاه تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 1188180

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