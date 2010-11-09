اولین کارگاه تکثیر ماهیان گرمابی در آزادشهر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی پاسندی مدیرکل شیلات گلستان صبح سه شنبه در راه اندازی این طرح گفت: مساحتهای 200 مترمربع برای سالن تکثیر و مساحت 0.8 هکتار برای استخر مولدین در نظر گرفته شد.

مدیرکل شیلات گلستان افزود: حوضچه های بتونی این کارگاه شامل حوضچه رسوبگیر، حوضچه گرد، دو حوضچه نگهداری مولدین، حوضچه جمع آوری تخم، حوضچه برگشتی آب، تعدادی ویس و تعدادی زوک آماده سازی شده است.

وی بیان داشت: تعداد مولدین این کارگاه 57 جفت فیتو فاگ، 8 جفت بیگ هد، 10 جفت کپور و میزان لارو تولید شده از آنها به ترتیب پنج میلیون 127 هزار قطعه، یک میلیون 53 هزار قطعه و 120 هزار قطعه قطعه بدست آمد.

صادقلو سرپرست نمایندگی شیلات آزادشهر و رامیان اعلام داشت: با احداث این کارگاه و شش میلیون و 300 هزار قطعه تکثیر لارو بچه ماهی گرمابی تقریباً در مدت دو ماه بخش زیادی از نیاز پرورش دهندگان منطقه تامین شده است.



شایان ذکراست شرکت ران با داشتن 600 هکتار پرورش در مزارع و آب بندانهای ماهیان گرمابی و با تولید سالانه 1800 تن انواع ماهیان گرمابی یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده آبزیان پرورشی در استان است که دارای مجموعه ای از متخصصین مجرب شیلات است.



شهرستان های گنبد، آق قلا و کردکوی عمده فعالیتهای این شرکت در بخش شیلات است.