"آدبایور" و "اسین" در فهرست برترین بازیکنان سال آفریقا حضور ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست 10 نفره برترین بازیکن سال آفریقا در حالی اعلام می شود که سه بازیکن لیگ برتری به نام های دیدیه دروگبا، سولومن کالو و آساموا جیان در این فهرست به چشم می خورند با این حال از آدبایور از منچسترسیتی و اسین از چلسی خبری نیست.
فهرست 10 نامزد بازیکن سال آفریقا به این شرح است:
1- احمد حسن ( مصر - الاهلی)
2- آندره آیو (غنا - مارسی)
3- کوین پرینس بواتنگ (غنا - میلان)
4- مجید بوقرا (الجزایر - رنجرز)
5- دیدیه دروگبا (ساحل عاج - چلسی)
6- ساموئل اتوئو (کامرون - اینتر)
7- محمد گدو ناجی (مصر - الاهلی)
8- آساموآ جیان (غنا - ساندرلند)
9- سولومون کالو (ساحل عاج - چلسی)
10- سیدو کیتا (مالی - بارسلونا)
نظر شما