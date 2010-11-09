آمریکا گروگان ایران شده است / توصیه به سناتور آمریکایی

سردار مسعود جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات خصمانه سناتور محافظه کار عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا که خواستار نابودی کامل تاسیسات نظامی و واحدهای هوایی و دریایی نیروهای مسلح ایران به ویژه سپاه ، شده بود، عنوان کرد: این سناتور آمریکایی نمی داند که دنیا عوض شده است و تغییرات زیادی در صحنه های سیاسی و نظامی عرصه بین الملل بوجود آمده است.

وی با اشاره به سخنان لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی اضافه کرد: این سناتور هنوز تصور می کند که با قلدری و زورگویی از جنس آمریکایی می توان دنیا را اداره کرد در حالیکه در دنیای واقعی این چنین نیست.

معاون فرهنگی ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه این سناتور آمریکایی درک درستی از توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران ندارد، گفت: این شخص نمی داند که هم اکنون آمریکا با حضور خود در منطقه به گروگان ایران درآمده است.

وی تصریح کرد: البته خود آنها می دانند که قدرت جمهوری اسلامی ایران منحصر به منطقه خاورمیانه نیست .

سردار جزایری به این سناتور آمریکایی هشدار داد: توصیه می کنیم که این سناتور محافظه کار آمریکایی در امور راهبردی مربوط به ایران وآمریکا وارد نشود چراکه ناکارآمدی توصیه های او قبلا به اثبات رسیده است.

گفتنی است پیش از این منوچهر متکی در خصوص اظهارات این سناتور آمریکایی عنوان کرده بود: مطالب سناتور آمریکایی را خیلی جدی نگیرید خواسته شوخی کند.





