مهمترين خبرها از شب گذشته

- بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي از تصميم كميسيون اروپايي براي آغاز گفتگوهاي عضويت تركيه در اين اتحاديه استقبال كردند.

- " چارلز دولفر" رئيس بازرسان تسليحاتي آمريكا در عراق ديروز طي گزارشي اعلام كرد كه هيچ تسليحات شيميايي و بيولوژيكي پيش از حمله سال گذشته آمريكا به عراق در اين كشور نبوده است.

- افزايش قيمت نفت خام در يك روند بي سابقه از مرز 52 دلار نيز گذشت.

- به رغم گزارش " چارلز دوفلر" رئيس بازرسان تسليحاتي آمريكا در عراق مبني بر عدم وجود تسليحات كشتار جمعي در عراق ، " توني بلر" نخست وزير انگليس اعلام كرد كه صدام قصد پيشرفته كردن تسليحات كشتار جمعي خود را داشته است.

- برغم برنامه قبلي " جك استراو" وزير امورخارجه انگليس براي عزيمت به آنكارا ، وي شب گذشته وارد رياض پايتخت عربستان سعودي شد و با وليعهد اين كشور ديدارو گفتگو كرد .

- واشنگتن اعلام كرد كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي به نقشه راه پايبند است.

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا بارديگر از تصميم حمله به عراق دفاع كرد.

- رئيس سازمان اطلاعات آلمان نسبت به بروز يك جنگ داخلي در عراق هشدار دارد.

- جنبش حماس همچنان به حملات موشكي خود به شهركهاي صهيونيست نشين ادامه مي دهد.

- جك استرا وزير امور خارجه انگليس در سخنان روز گذشته خود تاكيد كرد كه اتحاديه اروپايي بايد به خواستهاي تركيه جامه عمل بپوشاند.

- يك هواپيماي آمريكايي در خيابان حيفاي بغداد سقوط كرد.

- تشكيلات خودگردان فلسطيني از وتوي قطعنامه ضد اسرائيلي توسط آمريكا ابراز تأسف كرد.

- بر اثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در پاكستان 89 تن كشته و زخمي شدند.