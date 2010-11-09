تشکیل جبهه متحد ادیان توحیدی هدف اصلی گفتگوهای دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در مراسم دوشنبه شب نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان با شورای پاپی گفتگوی ادیان و اتیکان که با عنوان " نقش دین در دنیای امروز "برگزارشد، با ترسیم رویکردهای فعالیت های آینده گفتگوی ادیان توحیدی، برجسته سازی، اصالت بخشی به مشترکات فرهنگی ادیان ابراهیمی و تشکیل جبهه متحد موحدان ادیان توحیدی در برابر مخالفان اتحاد ادیان توحیدی را مورد تأکید قرار داد.

وی توجه به نیازهای اساسی جوامع امروزی و تلاش جبهه مخالفان اتحاد ادیان توحیدی در دامن زدن به اختلافات مذهبی در کنار پرهیز از پرداختن به رویکرد افتراق و اختلاف و مجادله را از عومل مهم و تاثیرگذار در روند گفتگوی ادیان توحیدی دانست .

رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در ادامه این نشست با طرح سؤالات متعدد در خصوص نیازهای اساسی جوامع بشری، پاسخ منطقی و مستدل به این سؤالات و همچنین بررسی و جمع بندی نتایج نشست های گذشته و انتشار مقالات موجود به زبانهای فارسی و انگلیسی را از راهکارهای مهم در کارآمدی فعالیت های مرتبط با گفتگوی ادیان عنوان کرد.

خرمشاد پرداختن مقولاتی چون عدالت، یکتا پرستی، معنویت، اخلاق و صداقت مبتنی بر عدالت محوری را از جمله مهمترین مشترکات و علایق فرهنگی ادیان ابراهیمی بیان کرد که پرداختن به آن تقویت اردوگاه موحدان در برابر اصالت گرایان ماده و مدرنیته است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان با تأکید بر اهمیت بازبینی طرحها و برنامه های دیگر نشست های مرتبط با حوزه گفتگوی ادیان، مسئله محوری کردن و ارائه موضوعات مهم و مبتلابه جوامع بشری که مبتنی بر مشترکات دینی ادیان توحیدی است را به همراه پاسخ های مشترک ادیان الهی به این سؤالات را اساسی ترین رویکرد آینده گفتگوی ادیان معرفی کرد.

دکتر محمدرضا دهشیری معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی جامع از ادوار شش گانه نشست های قبلی گفتگوی ادیان ، موضوع نشست هفتم گفتگوی ادیان با عنوان "‌ دین در جامعه امروز " و تعابیر بکار رفته در خصوص عصر حاضر با عنوان " عصر رنسانس ادیان "‌ ، به نقش حساس ارزشهای دینی در تعادل اجتماعی جوامع امروزی اشاره و به خصوص نقش اساسی ادیان در فرآیندهای تصمیم سازی مهم و بهره مندی از فرصتهای موجود توضیحاتی ارائه کرد .

دهشیری موضوع گسترش تعامل و گفتگوی ادیان در عصر حاضر را نیازی انکارناپذیر در جهان معاصر خواند .

کاردینال "ژان لوئی توران"رئیس شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان با تشکر از مساعی مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی و ریاست این سازمان در پیگیری و قوام بخشی گسترده به طرح گفتگوی ادیان توحیدی ، توجه به سه عنصر احترام، اعتماد و نسل جوان را دست مایه های اصلی در مباحث گفتگوی ادیان بیان کرد.

وی با بیان مشکل اصلی بشر امروزی در قائل بودن به الهه های گوناگون و شرک آلود به جای یکتاپرستی را آفت مهم جوامع بشری دانست و اتحاد حول محور یگانه پرستی را تنها عامل نجات انسان از ورطه گمراهی و اختلاف ادیان عنوان کرد.

رئیس شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان موضوعاتی چون رابطه معقول میان دین و جامعه در کنار شناخت صحیح و معرفی دقیق دین، پرداختن به دغدغه های اصلی و مشترک میان ادیان، اصالت بخشی به کارکرد خانواده در جامعه، پرهیز از فرهنگ تنفر و انزجار و تبلیغ فرهنگ صلح و تفاهم را از جمله وظایف اصلی و مشترک ادیان توحیدی معرفی کرد .

آیت الله تسخیری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با ارائه تاریخچه ای کوتاه از نشست های مؤثر و مفید قبلی ادیان، اهمیت پرداختن به اشتراکات فرهنگی ادیان الهی و رسیدن به "‌ایده های مشترک "‌ را از مهمترین و اساسی ترین اهداف گفتگوی ادیان دانست.

وی رسیدن به مشترکات و تفاهمات فرهنگی را از ثمرات طرح گفتگوی دینی ادیان بیان و پرداختن ادیان به "‌ ارزشهای مطلق الهی " را مورد تأکید قرار داد .

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی پرداختن به موضوعاتی چون عدالت، صلح، یگانه پرستی و همزیستی مسالمت آمیز را از جمله ارزشهای مطلق که دارای آثار ماندگار در تفاهم و درک مشترک و متقابل ادیان الهی معرفی کرد .

تسخیری همچنین "‌ ایمان به الله "‌ را مهمترین ارزش مطلق و حقیقی در میان ادیان توحیدی معرفی و ضرورت تمسک به این ارزش متعالی را بعنوان سامان دهنده فعالیت های دینی و اجتماعی و قوام بخش شریعت های الهی در جوامع امروز مورد تأکید قرار داد.

" پیئر لوئیجی چلاتا " دبیر شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان، آزادی ادیان، دمیدن امید به کالبد موحدین ، بررسی و پاسخ دینی به مسائل و موضوعات مبتلا به بشری، احترام متقابل و اهمیت به امر آموزش درست موحدین ادیان توحیدی را از جمله موضوعات مهم در افق فعالیت های آتی نشست های سازنده گفتگوی ادیان عنوان کرد .