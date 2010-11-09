6 پیشنهاد به مذاکره کنندگان ایران با 1+5

محمد کرمی راد نماینده کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ایران در آستانه مذاکرات با گروه 1+5 در ترکیه است ، افزود: ایران باید با مهندسی مذاکره به دنبال روش های صحیح برای تامین منافع جمهوری اسلامی و بر اساس خواست رهبر انقلاب و مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید در روند مذاکرات به گونه ای عمل کند که مذاکرات بر پایه برخی مشترکات میان ایران و 1+5 باشد ، افزود: اگر مذاکرات بر پایه مشترکات انجام شود احتمال دارد که به نتیجه برسیم، اما در صورتی که گروه 1+5 خواسته های ناحقی داشته باشند این موضوع باید به اطلاع دیگر کشورها و افکار عمومی برسد.

نماینده کرمانشاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید در مذاکرات جدید، با توجه به اینکه تا به حال و در گذشته این مذاکرات بی نتیجه و ابهام آمیز بوده است، پیش برود و سئوالات فرعی و شبهات و اقداماتی که 1+5 بر اساس گزارش های برخی افراد نفوذی و منافق با آن به دنبال منحرف کردن روند مذاکرات بوده اند، مد نظر قرار ندهد و به دنبال مسیری برای سودبخش بودن مذاکرات به نفع ایران باشد.

وی با اشاره به اینکه در ابعاد سیاسی لابی صهیونیستی در تلاش برای متوقف کردن فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران است، ادامه داد: ایران با در نظر گرفتن همه این موارد باید مهندسی مذاکرات با گروه 1+5 را به صورت صحیح طراحی و دنبال کند.

کرمی راد تاکید کرد: ایران هیچ گاه از فعالیت های صلح آمیز غنی سازی اورانیوم دست بر نمی دارد و گروه 1+5 باید از دورهای باطل و پیشنهادات به ناحق دوری کند.

وی افزودن کشورهایی همچون ترکیه، برزیل و مالزی را در اصل مذاکرات بسیار مفید ارزیابی کرد و افزود: این موجب می شود که آنان بازیهای سیاسی گروه 1+5 را ببینند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه باید تلاش شود مذاکرات بر پایه مشترکات میان ایران و 1+5 باشد افزود: درصورتیکه آنان دور باطل خود را ادامه دادند، ایران باید راهکارهایی برای خنثی کردن این روند بیندیشد.



