طرح ویژه برخورد با شرکتهای هرمی به زودی آغاز می شود

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان تهران از سال گذشته برخورد جدی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای با فعالیت شرکتهای هرمی در کشور آغاز شد.

وی ادامه داد: مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی اقدامات خود را در چند مرحله برای ریشه کن کردن فعالیت شرکتهای هرمی اجرایی کردند به نحوی که اکنون اقدامات این شرکتها در کشور بسیار کاهش یافته است.

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای گفت: پیش از این فعالیت شرکتهای گلدکوئیستی در کشور به متلاشی شدن بنیان برخی خانواده ها منجر شده بود زیرا ورود این شرکتها به داخل خانواده ها و عضوگیری از اعضای خانواده سبب شده بود تا افراد پس ازدست دادن اموال خود نتوانند از یکدیگر شکایت کنند.

وی عنوان کرد: فعالیت این شرکتها در کشور میزان جرایمی از جمله گروگانگیری و ضرب و جرح را تا حد چشمگیری افزایش داده بود.

جعفری گفت: شعب دادسرای ویژه جرایم رایانه ای از سال گذشته اقدامات ارزنده ای را در برخورد با این شرکتها انجام دادند و توانستند بسیاری از سرکرده های اصلی شرکتهای هرمی را در کشور شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در ابتدای سال جاری مرحله دیگری از طرح دادسرای ویژه جرایم رایانه ای برای برخورد با این شرکتها آغاز شد که نتایج خوبی را به دنبال داشت.

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای با اعلام اینکه در آینده بسیار نزدیک طرح ویژه دادسرای جرایم رایانه ای برای برخورد با این شرکتها در کشور آغاز می شود گفت: بر همین اساس به تمامی فعالان این عرصه هشدار می دهیم تا از اقدامات خود دست بردارند زیرا در غیر این صورت با برخورد قاطع و جدی مراجع انتظامی و قضائی مواجه می شوند.