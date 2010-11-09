حضور جوانان در انتخابات خانه موسیقی نادیده گرفته نشود

علی اکبر شکارچی نوازنده کمانچه ضمن بیان این مطلب در خصوص تاثیر حضور جوانان در انتخابات آتی خانه موسیقی به خبرنگار مهر گفت : توجه به هنرمندان جوان وبا انگیزه که عضو کانون های 9 گانه خانه موسیقی هستند در انتخابات آتی این نهاد صنفی می تواند در جهت پیشبرد اهداف خانه موسیقی مفید باشد در واقع جوانان در کنار افراد کاردان که در بخش های مختلف مشغول به فعالیت هستند می آموزند و با نیرو و انگیزه ای که دارند قدم های محکم و اصولی بر می دارند.

این پیشکسوت هنر موسیقی ایرانی درادامه افزود : به اعتقادمن انتخابات پیش روی خانه موسیقی در شرایطی که این هنر به لحاظ اجتماعی به سر می برد بسیار مهم و تعیین کننده است و از سوی دیگر حضور و عملکرد افرادی که دارای چهره ای نیکو در هنر موسیقی واز پیشکسوتان هستند می توانند مانند گذشته موثر واقع شوند و خوشبختانه عملکرد هیئت مدیره و مدیرعامل خانه موسیقی که در دو سال گذشته این نهاد صنقی را اداره می کردند قابل تقدیر است چراکه در حساس ترین شرایط فرهنگی و اجتماعی با تصمیم های درست به سوی هنری متعالی در عرصه موسیقی پیش رفتند.

وی در ادامه افزود : من به عنوان یکی از اعضای خانه موسیقی اهمیت حضور در این دوره از انتخابات را مهم تر از هر زمان دیگر می دانم و معتقد هستم که باید با چشمی باز این انتخابات را برگزار کرد و برای ادامه فعالیت های این نهاد صنفی افراد آگاه با ارتباطات قوی با سایر نهادهای فرهنگی به خصوص نهادهای دولتی را برگزید.

این نوازنده در ادامه صحبت های خود به انتظارات هنرمندان از خانه موسیقی اشاره کرد و گفت : پس از برگزاری انتخابات خانه موسیقی و تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل این نهاد صنفی ، تنها امید هنرمندان رسیدگی به امور هنر موسیقی ، برگزاری کنسرتها ، حل مشکلات صنفی، سرکشی به هنرمندان برجسته که دچار کهولت سن شده اند است که امیدوارم این انتظارات تا جائیکه امکانات اجازه دهد برآورده شود.

علی اکبر شکارچی درپایان به برنامه های آتی خود اشاره کرد و گفت : آلبوم تکنوازی کمانچه در دستگاه راست پنجگاه با پرده بندی ترانه های لری و بختیاری را با عنوان"ایل بانگ" آماده انتشاردارم.