ستاد مدیریت بحران در محله های شرق تهران ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا گودرزی با اعلام این مطلب گفت: این طرح به صورت آزمایشی در محله هفت حوض اجرا شده است.

وی با اشاره به گروه واکنش اضطراری در محلات گفت: تا سال 91 گروه دوام در تمامی محلات منطقه 8 فعال می شود.



گودرزی با تاکید براینکه در هر محله 50 نفر برای تشکیل گروه دوام داوطلب می شوند افزود: این افراد بعد از اینکه تحت آموزش قرار گرفتند به لوازم و تجهیزات شخصی و گروهی مجهز می شوند.

رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه 8 گفت: گروههای دوام به دنبال وقوع حادثه وارد عملیات شده و نیروهای امداد و نجات را پشتیبانی می کنند.

گودرزی افزود: ستاد مدیریت بحران منطقه 8 برای روزهای بحرانی در سه بخش آمادگی، پیشگیری و مقابله فعالیتهای گسترده ای را دارد که بیشتر فعالیتهای بخش آمادگی با همکاری سازمانهای مختلف انجام می شود.

وی در ادامه به وجود 150 هکتار بافت فرسوده در شرق تهران اشاره کرد و گفت: برهمین اساس عمده فعالیتهای ما در ستاد مدیریت بحران در محله های تسلیحات، وحیدیه و مجیدیه متمرکز شده است.