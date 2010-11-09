کنسرت شهرام ناظری در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهردر این کنسرت که نخستین اجرای گروه مولوی و به عنوان آخرین برنامه روز افتتاحیه کنگره شمس تبریزی در ارومیه بود شهرام ناظری در ابتدا طی سخنانی ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری چنین برنامه های فرهنگی بویژه کنگره شمس تبریزی این شخصیت بزرگ که وجود او موجب پدید آمدن مرد تاریخ ادب و عرفان ایران و جهان ، مولاتا جلال الدین بلخی شده است از حضور گرم مردم نیز تشکر کرد.

در ادامه ، گروه مولوی کنسرت را با مقدمه نوا آغاز کرد و در سپس ناظری با استفاده از اشعار مولانا به اجرای آوازپرداخت .

در این کنسرت همچنین تصانیف پیدا شدم شیدا شدم، دوش چه خورده ای دلا، قفل زندان بشکنم و در پایان تصنیف یک شب آتش در نیستان اجرا شد.



در این کنسرت صابر نظرگاهی تار، سینا جهان آبادی کمانچه، بابک غسالی عود و زکریا یوسفی دف می نواختند.

دومین و آخرین برنامه گروه مولوی و شهرام ناظری فردا شب در شهرستان خوی اجرا می شود.