سپر موشکی که ایران را تهدید بداند مورد قبول ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله گل در گفتگو با تلویزیون بی بی سی ترک در لندن گفت: در استقرار سپر موشکی در ترکیه نباید کشور خاصی اشاره شده و هدف قرار گیرد.

وی افزود: در صورتی که استقرار این سامانه کشور خاصی را هدف قرار دهد و ایران را به عنوان یک تهدید تلقی کند آن را نخواهیم پذیرفت.

وی افزود: ناتو یک سازمان دفاعی است. یک سیستم دفاعی علیه کشوری توسعه داده می شود که موشکی های بالستیک داشته باشد و عضو ناتو هم نباشد.

وی در ادامه افزود: نام بردن از ایران اشتباه است و این اتفاق [استقرار سامانه] صورت نخواهد گرفت و قطعاً ما مخالفت تهدید کشوری خاص هستیم."

ناتو در نشست هفته آتی خود در لیسبون در صدد است تا ترکیه را برای استقرار این سامانه موشکی تحت فشار قرار دهد.

ناتو ادعا کرده که هدف از استقرار این سیستم ها مقابله با تهدیدات موشک های میان بردی است که احتمال دارد از سوی کشوری در خاورمیانه بویژه ایران بسوی اروپا شلیک کند.