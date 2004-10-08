54 هزار دانش آموز معتاد داريم

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، علي هاشمي در نشستي مطبوعاتي با تاكيد بر اينكه سالانه 4 هزار 500 ميليارد تومان اعتبار صرف مسايل مربوط به اعتياد مي شود ، افزود : 2 ميليون نفر معتاد در كشور وجود دارند كه از اين تعداد يك ميليون و 200 هزار نفر به طور قطعي معتادند و 800 هزار نفر نيز تفنني مواد مخدر را استفاده مي كنند.

وي با اشاره به اينكه هر ساعت 44 نفر در زمينه مواد مخدر دستگير مي شوند كه از اين تعداد 70 درصد معتاد هستند ، گفت : سهم دانش آموزي و دانشجويي از دستگير شدگان فقط 1/1 درصد است ، كه از اين تعداد 8/0 درصد دانش آموزان و 3/0 درصد به دانشجويان اختصاص دارد.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاكيد بر اينكه بر اساس شاخص دستگيري 11 هزار دانش آموز و 4 هزار دانشجوي معتاد در كشور وجود دارد ، افزود : بر اساس آمار رسمي ارايه شده از سوي سازمان ملل در سال 2004 حدود 185 ميليون معتاد در جهان وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه در سال جاري 40 درصد از اعتبارات اختصاص به مقابله با عرضه و 60 درصد جهت كاهش تقاضا و درمان هزينه مي شود ، گفت : اقدامات متعددي به منظور پيشگيري و آموزش در زمينه اعتياد در مدارس صورت پذيرفته است از جمله با اجراي طرح مروج سلامت در 2 هزار و 500 دبيرستان 750 هزار دانش آموز تحت پوشش قرار داد همچنين با طرح آموزش مهارت هاي زندگي 70 هزار نفر و با اجراي طرح مشاركتي پيشگيري در مدارس ابتدايي نيز 158 هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفتند ضمن اينكه در آموزش پيشگيري به والدين دانش آموزان نيز 44 هزار نفر آموزش ديدند.

هاشمي همچنين اظهار كرد : طي دو سال گذشته 20 ميليون كتاب ، بروشور و جزوات آموزشي در زمينه آموزش مهارت هاي زندگي و اطلاع رساني درباره اعتياد و مسايل و مشكلات آن در مراكز آموزشي ارايه شده است.

وي با تاكيد بر اينكه ميانگين متوسط سن معتادان در كشور بين 27 تا 31 سال است ، افزود : بر اساس تحقيقات صورت پذيرفته هر چه ميزان تحصيلات فزايش مي يابد به همان ميزان نيز گرايش به سوي مواد مخدر كاهش مي يابد.

همچنين در اين نشست مطبوعاتي رئيس سازمان دانش آموزي كشور نيز با اشاره به برگزاري همايش دانش آموزي " با جوانان براي جوانان " از 20 مهرماه به مدت دو روز گفت : در اين همايش هزار و 200 انجمن فعاليت مي كنند كه در هر انجمن نيز بيش از 10 نفر حضور دارند.

محمد مهدي شاه حسيني با تاكيد بر اينكه هدف اصلي برگزاري همايش " با جوانان براي جوانان " اطلاع رساني ، آموزش و ديده باني نسبت به رفتارهاي پرخطر است ، افزود : حمايت از جنبش دانش آموزي ، حمايت از برنامه هاي مشاركتي دانش آموزان از ديگر اهداف برگزاري اين همايش است.