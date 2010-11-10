بعد از چهار سال در پیست چوبی تمرین کردم!

علیرضا حقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه ما در ایران پیست چوبی سرپوشیده نداریم با هماهنگی فدراسیون یک هفته پیش به گوانگجو آمدیم تا بتوانیم تمرینات بیشتری را در مرکز مسابقات برپا کنیم. پیست اصلی مسابقات در این چند روز در اختیار ما بود اما از فردا همراه با 4 تیم دیگر و تنها در زمانهای مشخصی تمرین خواهیم کرد.

وی افزود: طبق برنامه مربی‌ام قرار است به همراه امیر زرگری در ماده 4 کیلومتر انفرادی و همراه با امیر زرگری، عباس سعیدی تنها، مهدی سهرابی و آروین معظمی گودرزی در 4 کیلومتر تیمی در مسابقات گوانگجو رکاب بزنم.

عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری کشورمان با بیان اینکه برای چهارمین بار راهی بازیهای آسیایی شده است، گفت: متاسفانه ما در ایران پیست چوبی سرپوشیده نداریم و در این چند سال هم تمام مسابقات قهرمانی آسیا در پیست‌های روباز برگزار شد همین مسئله باعث شده تا پس از چهار سال از بازیهای آسیایی باز هم با طوقه‌های پیست چوبی مخصوص فضای سرپوشیده تمرین کنیم.

وی ادامه داد: این طوقه‌ها سبک‌تر از طوقه‌های قبلی هستند و همین مسئله کار ما را برای تمرین سخت کرده است. در این چند روز تلاش کردیم تا بتوانیم شرایط خود را با دوچرخه‌ها و طوقه‌های جدید به وضعیت خوبی برسانیم و هماهنگ‌تر از قبل شویم اما با این وجود کار سختی در گوانگجو داریم.

حقی با اشاره به رقبای سرسخت خود در آسیا تصریح کرد: کشورهای کره و چین مهمترین رقبای ما در این بازیها هستند. ما فاصله زیادی با آنها نداریم اما با توجه به اینکه بعد از چهار سال باز هم با طوقه های جدید و در پیست 250 متری تمرین می کنیم رکوردهای ما نسبت به قبل دو ثانیه کمتر شده است. این در حالی است که در رشته دوچرخه‌سواری هزارم ثانیه در کسب عنوان مهم است.

ملی پوش دوچرخه‌سواری کشورمان بیان کرد: من برای کسب مدال و آن هم بهترین رنگ به گوانگجو آمده‌ام.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می‌شود.