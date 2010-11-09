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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

در تضاد با خواست جهانی؛

رژیم صهیونیستی 800 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری می سازد

رژیم صهیونیستی 800 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری می سازد

مقامات رژیم اسرائیل در تضاد با خواست جامعه جهانی برای توقف شهرک سازی برنامه احداث 800 واحد مسکونی جدید را در کرانه غربی در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، رژیم صهیونیستی طرح ساخت هشتصد واحد مسکونی جدید را در کرانه غربی آماده کرده و اجرای آن را آغاز نموده است.

واحدهای جدید درشهرک آرییل احداث می شود که درنزدیکی جنوب شهر نابلس قراردارد.

شایان ذکر است که سازمان موسوم به "صلح الان" که مخالف شهرک سازی است دیروز از طرح ساخت 1300واحد مسکونی جدید در بیت المقدس شرقی خبر داده بود. این سازمان تاکید کرده بود این اقدام با توجه به همزمانی با سفر"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا قابل تامل است.

کد مطلب 1188226

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