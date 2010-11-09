با بگیر و ببند نمی توان بازار را تنظیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرزین در همایش سراسری نقش اصناف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: ادامه روند فعلی در پرداخت یارانه به کالاها و خدمات امکان پذیر نیست و باید اصول جدیدی را برای باز پرداخت یارانه ها با محوریت مردم در کشور اجرا کنیم که در آن حمایت از تولید و اقشار مختلف مردم حرف اول را بزند.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی افزود: باید کمک کرد تا نظام تولید قیمت تمام شده خود را بعد از واقعی شدن قیمت حامل های انرژی ثابت نگه دارد و اگر قیمت سوخت افزایش پیدا می کند با استفاده از منطق بازار بخش دیگری از هزینه ها را کاهش دهیم تا در نهایت اجحافی در حقوق حقه مردم صورت نگیرد.

وی تاکید کرد: با بگیر و ببند نمی توان بازار را کنترل کرد و باید اجازه داد که بسته های حمایتی کار خود را در فرایند تولید انجام دهند به نحوی که این واحدها دستگاههای خودرا بهینه سازی کرده و در نهایت با افزایش قیمت سوخت اثر کمتری را در قیمت به مردم تحمیل کنند.

به گفته فرزین، نظارت های لازم باید انجام شود تا سودجویان و سوء استفاده کنندگان نتوانند به اهداف خود دست یابند.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به اندازه کافی کار کارشناسی در دولت انجام شده و با توجه به اینکه این قانون بر روی کل بخش های اقتصادی کشور اثرگذار است، باید با اصلاح رفتارها زمینه را برای تحول اقتصادی فراهم کرد.

وی افزود: این درحالی است که هر فرد در اجرای قانون در ذهن خود بسته ای برای اصلاح رفتار خود تدارک خواهد دید که در کنار بسته های حمایتی دولت از تولید، صادرات، حمل و نقل و سایر بخش ها می تواند زمینه ای را فراهم کند که اقتصاد ایران از ادامه روند گذشته که همراه با یارانه های غیر هدفمند است، باز ماند.

این مقام مسئول در کارگروه طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: باید حواسمان به همه چیز جمع باشد و کار را مدیریت کنیم تا خطرهای بی مورد را وارد مراحل اجرای قانون نکنیم چرا که طرح، بسیار ساده است و بیش از آنکه از مردم برای واقعی شدن قیمت ها پول دریافت کنیم به حساب آنها منابع مالی واریز خواهیم کرد در این میان نیز هیچ تبعیضی بین افراد جامعه قائل نخواهیم شد.

فرزین حمل و نقل درون و برون شهری را خط اول خطر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست و گفت: باید هزینه حمل و نقل را با هر تدبیری که شده کاهش دهیم به همین دلیل نیز اعتبار مطلوبی را در نظر گرفته ایم تا حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم از سوی دیگر طرحی را تدارک دیده ایم که کامیون های پرمصرف را که نقش مهمی در شبکه توزیع کشور دارند از طریق همین منابع از رده خارج کرده و راننده ها را در سیستم حمل و نقل عمومی بیمه کنیم.

وی همچنین ارتقای تکنولوژی را از جمله اهداف قانون تلقی کرد و گفت: اینکه عنوان می شود اجرای قانون تحول اقتصادی تورمی 50 تا 60 درصد را به مردم تحمیل خواهد کرد گزافه ای بیش نیست چرا که تنها قرار است 20 هزار میلیارد تومان در کل اقتصاد کشور پول جابه جا شود یعنی یارانه 20 هزار میلیارد تومانی هدفمند شود در حالی که ایران یک اقتصاد بزرگ است و به طور قطع چنین رقمی باعث جابه جایی قیمت ها و به وجود آوردن تورمی این چنینی نمی شود مگر اینکه عده ای بخواهند با آثار روانی کشور را متشنج کنند.

فرزین بر ضرورت همکاری اصناف تاکید کرد و گفت: با افزایش تعداد بازرسان اتفاقی رخ نخواهد داد.