اوباما درپی کم کردن نقش چین با طرح عضویت هند در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از عضویت دائم هند در شورای امنیت حمایت کرد که اقدامی نمادین از سوی "باراک اوباما" بود و همین موضوع بر فشارهای دیپلماتیک علیه چین که رقیب دهلی و قدرتی بزرگ به شمار می رود، می افزاید.

حمایت اوباما از عضویت دائم هند در شورای امنیت در اولین سفر رسمی به این کشور بدان معنی است که آمریکا در پی گسترش روابط تجاری خود با بازارهای بزرگ هند و همچنین کمک به ایجاد تعادل در منطقه به لحاظ تجاری و کم رنگ شدن نقش تجاری چین است.

رئیس جمهوری اوباما که در لوک سابا (پارلمان هند) در دهلی نو سخنرانی می کرد، اظهار داشت: من به دنبال اصلاحات در سازمان ملل و گنجاندن هند به عنوان دارنده کرسی دائم در شورای امنیت این سازمان هستم که این عضویت شورای امنیت را کاراتر و مؤثرتر خواهد کرد.

وی هند را انگیزشی برای جهان توصیف و از دموکراسی برای همه اقشار، طبقات و نژادها و همچنین صنعت و نوآوری و مبارزه با تروریسم در هند تقدیر کرد و گفت: موفقیت هند به خاطر دموکراسی بوده و به همین دلیل بوده است که بارها نهادهای دموکراسی این کشور مورد حمله تروریستها قرار گرفته است.