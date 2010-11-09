به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مسلمی نائینی در خصوص اهم شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان بورس تحصیلی اظهار داشت: داوطلبان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و مواردی همچون فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد داوطلب تا شهریور 1390 و داشتن حداکثر 32 سال سن در زمان تقاضا، باید جزو نفرات رتبه اول تا سوم فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و یا دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد باشند و همچنین داشتن کتب تالیفی و یا ترجمه شده در زمینه علمی و دارا بودن حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی و یا گواهی مجری بودن در انجام طرحهای تحقیقاتی کاربردی از دیگر شرایط داوطلبان بورس است.

وی افزود: متقاضیان واجد شرایط باید پس از تایید نهایی از طرف دانشگاه معرف، قبولی در مصاحبه علمی و تخصصی، داشتن صلاحیت های علمی و عمومی و تایید نهایی شورای مرکزی بورس، حداکثر تا 29 اسفند سال 1391 نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذیرش مورد تأیید شورای تخصصی اعزام، ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند.

مدیرکل امور بورس خاطر نشان کرد: تنها مراکز علمی و پژوهشی که مجری دوره های تحصیلات تکمیلی بوده و رشته های کارشناسی ارشد یا دکترای آنان در اولویت مورد نیاز کشور است می توانند داوطلب واجد شرایط را برای تأمین اعضای هیئت علمی معرفی کنند.

وی اظهار داشت: اعزام مربیان داوطلب واجد شرایط در موسسات و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد مشروط به تقبل پرداخت 50 درصد هزینه ها از سوی موسسه معرفی کننده و اعزام متخصصین و کارشناسان دستگاههای اجرایی واجد شرایط، مشروط به تقبل 100 درصد هزینه ها توسط دستگاه مربوطه هستند.

به گزارش مهر، دستور العمل اعطای بورس تحصیلی دوره دکتری تخصصی خارج از کشور در سایت اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج به آدرس http://iranscholarship.msrt.ir قرار گرفته است.