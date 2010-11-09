پایگاه قهرمانی هیئت بولینگ و کیوبال ارومیه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس هیئت بولینگ و کیوبال آذربایجان غربی در آئین افتتاح این سالن گفت: در حال حاضر این سالن مجهز به دو دستگاه میز ایت بال و یک دستگاه میز اسنوکر بوده که برای خرید و نصب آنها بیش از 75 میلیون ریال هزینه شده است.

علی خلیلی با اشاره به اینکه از این سالن جهت آموزش و تمرینات رده های مختلف سنی تیم ها استفاده می شود، بیان داشت: با توجه به نداشتن مجوز باشگاههای خصوصی این رشته در بخش بانوان، سالن پایگاه قهرمانی بولینگ و کیوبال هیئت استان آماده ثبت نام از بانوان علاقمند است.

وی در ادامه اظهار داشت: سالن بولینگ و کیوبال مجموعه ورزشی شش هزار نفری الغدیر ارومیه همچنین برای برگزاری دوره های مختلف آموزشی داوری، مربیگری و دوره های توجیهی استفاده می شود.