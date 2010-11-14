صادرات مرزنشینان شهرستان جلفا 45 درصد افزایش یافت

رشید ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت های تعاونی مرزنشینان این شهرستان در شش ماهه نخست سال جاری دو میلیون و 500 هزار دلار کالا صادرات انجام دادهاند که رشدی بالغ بر 45 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

ابراهیمی با بیان اینکه عمده فعالیت تعاونی های مرزنشینان، صادرات و واردات است، اظهار داشت: این تعاونی ها از فعال ترین تعاونی های شهرستان هستند و همه ساله از جوایز صادراتی قابل ملاحظه ای برخوردار می شوند.

وی ضمن اشاره به اینکه سهیمه ارزی تخصیص یافته به این تعاونی ها در شش ماهه نخست امسال یک میلیون و 447 هزار و 890 دلار بود، اضافه کرد: صادرات این تعاونی ها در شش ماهه نخست امسال بیش از سهمیه ارزی تخصیص یافته به این تعاونی ها بوده است.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: این تعاونی ها در قبال صادرات انجام شده، کالاهایی به ارزش یک میلیون و 300 هزار دلار نیز وارد کرده اند که از رشد 65 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده و عمده کالاهای وارداتی این شهرستان برنج خوراکی و لاستیک است.

سرپرست اداره تعاون شهرستان جلفا اضافه کرد: عمده کالاهای صادراتی این تعاونی ها در مدت مذکور مواد خوراکی، مصنوعات (فلزی، پلاستیکی و آلومینیومی)، مصالح ساختمانی، گل و درختچه های زینتی، کنسانتره دام و طیور، ظروف شیشه ای، مواد پتروشیمی، کربنات سدیم و پلی اتیلن بوده که به کشورهای آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان و ارمنستان صادر شده است.