حجت الاسلام دکتر سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در بحث پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید هم معاونت های آموزشی و هم معاونت های پژوهشی دانشگاهها نقش داشته باشند. نمی توان به طور مطلق گفت که معاونت آموزشی دانشگاه باید در قبال پایان نامه ها نقش داشته باشد یا معاونت پژوهشی، بلکه این دو معاونت باید به طور تلفیقی به امور پایان نامه ها رسیدگی کنند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید معاونت های پژوهشی نقش جدی در این زمینه ها داشته باشند گفت: لازم است در راستای هدفمند شدن پایان نامه ها تعیین عنوان موضوعات پایان نامه ها، جهت یابی موضوعات و ابعاد پژوهشی پایان نامه ها با هدایت و نظارت معاونت پژوهشی در دانشگاه انجام شود.

وی درباره نقش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها در زمینه پایان نامه های دانشجویی پس از ابلاغیه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر انتقال مرجع هدایت و نظارت بر پایان نامه ها از معاونت آموزشی به معاونت پژوهشی دانشگاهها گفت: از نظر مسائل آموزشی به دلیل اینکه پایان نامه نیز به عنوان واحد درسی محسوب می شود باید نقش معاونت آموزشی در ارتباط با پایان نامه ها محفوظ بماند. به عنوان نمونه آئین نامه صراحت دارد که انتخاب استاد راهنما بر عهده معاونت آموزشی است.

حجت الاسلام شریعتی با بیان اینکه شورای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه در حال حاضر متشکل از معاونین تحصیلات تکمیلی دانشکده ها است گفت: جایی برای معاونت پژوهشی در شورای تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته نشده است. این درحالیست که لازم است معاونت پژوهشی نقش جدی در زمینه هدفمندی موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی داشته باشد.

به گزارش مهر، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری ابلاغ کرده است: "انتظار می رود در سال 89 با حمایت از پژوهش های تقاضا محور به ویژه پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی موسسات، فرآیند تبدیل علم به ثروت در جامعه گسترش پیدا کند. در این رابطه هماهنگی با سیاست ها و برنامه های اعلامی از سوی معاونت پژوهشی و فناوری وزارت متبوع ضروری است و معاونت پژوهشی و فناوری هر موسسه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه هدفمندسازی پایان نامه ها را بر عهده خواهد داشت."