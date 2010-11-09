به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "دیدگاه" به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر که قرار بود مهرماه امسال آغاز شود به تعویق افتاده است. گروه طراحی صحنه هم‌اکنون در آبادان در حال ساخت دکورهای فیلم هستند که تا پایان آذرماه به طول می انجامد.

باشه آهنگر بازنویسی نهایی "دیدگاه" را انجام داده است. قرار است فیلمبرداری این فیلم سینمایی به زودی آغاز شود و سکانس‌های که قرار است در دکورها فیلمبرداری شوند دیرتر و بعد از پایان ساخت دکورها انجام گیرند.

"دیدگاه" چهارمین همکاری مشترک باشه آهنگر و محمدرضا گوهری نویسنده این فیلم به حساب می‌آید. این فیلم در ژانر دفاع مقدس تولید می‌شود و ماجرای آن در پالایشگاه نفت آبادان هنگام جنگ تحمیلی رخ می‌دهد. تاکنون حضور علیرضا زرین‌دست به عنوان مدیر فیلمبرداری، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، سعید ملکان طراح گریم و عباس رستگارپور به عنوان صدابردار دراین فیلم سینمایی قطعی شده است.

محمدعلی باشه آهنگر فیلم‌های سینمایی "نبات داغ"، "نیمه گمشده"، "فرزندخاک" و "بیداری رویاها" را در کارنامه دارد.