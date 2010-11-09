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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

منطقی در گفتگو با مهر:

اولین هواپیمای پهن پیکر ایرانی سال 92 می‌پرد

اولین هواپیمای پهن پیکر ایرانی سال 92 می‌پرد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع هوایی ایران خبر داد: اولین هواپیمای پهن پیکر ایرانی سال 92 وارد بازار می‌شود.

منوچهر منطقی در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی در کیش در گفتگو با مهر گفت: در فاز اول، در این پروژه کمتر از 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد.

وی از مذاکره با چند کشور خارجی برای انتقال دانش فنی ساخت هواپیمای پهن پیکر به داخل کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد به زودی با یکی از این کشورها توافقات نهایی شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع هوایی ایران همچنین اعلام کرد: قرار است در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی در کیش قراردادهایی با کشورهای خارجی برای محصولاتی که در صنایع هوایی قابلیت صادرات داریم، امضا شود.
 
کد مطلب 1188265

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