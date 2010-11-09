هر سال 40 متخصص پوست و مو وارد دانشگاههای کشور می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد گلشنی افزود: امسال همچون دو سال گذشته مراسم جشن معرفی دانش‌آموختگان و برگزیدگان این رشته با حضور استادان و پژوهشگران پوست و مو کشور برپا می‌شود.

وی گفت: به برگزیدگان اول تا سوم که از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شهید بهشتی و تهران هستند، بورس مسافرات علمی برای شرکت در کنگره جهانی پوست 2011 کره جنوبی هدیه می‌شود. این در شرایطی است که در مدت 2 سال اخیر تمام کتب تخصصی مرجع دستیاران پوست به صورت رایگان از سوی انجمن به آنان هدیه شده است.

دبیر انجمن متخصصان پوس و مو و زیبایی ایران با بیان اینکه 93 عضو هیئت علمی و 198 دستیار تخصصی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اهواز، شیراز، اصفهان، کرمان، تبریز، همدان، مشهد و رشت هم‌اکنون در این رشته مشغول فعالیت آموزشی، پژوهشی و درمانی هستند یادآور شد: در حال حاضر از 700 نفر متخصص پوست و مو عضو انجمن متخصصان پوست، موو زیبایی ایران 90 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه هستند.

گلشنی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران با 21 عضو هیئت علمی، 40 نفر دستیار تخصصی و 8 دانش‌آموخته پوست و دانشگاه علوم پزشکی رشت با 4 عضو هیئت علمی و 9 رزیدنت و 3 دانش‌آموخته به ترتیب بالاترین و پایینترین آمار در تربیت متخصص پوست، مو و زیبایی را داراست.

مراسم بزرگداشت و جشن دانش‌آموختگان پوست، مو و زیبایی ایران عصر پنجشنبه بیستم آبان در مرکز همایشهای بین‌المللی رایزن واقع در نیاوران برگزار می‌شود.