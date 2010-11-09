متخلفان تجاوز به حریم باغ گیاه شناسی نوشهر مجازات شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از وبلاگ نویسان محیط زیست ایران در نامه ای به رسانه ها، "هجوم گارد اداره کل بنادر و کشتیرانی به وسیله لودرها و بولدوزرهای خود به قدیمی ترین باغ گیاه شناسی کشور و نابودی بیش از پنجاه هزار نهال و درخت و ویرانی 8 هکتار از آن باغ ظرف کمتر از یک روز را نشانه یک عمل نابخردانه و غیر اصولی دانسته اند."



حمایت وبلاگ نویسان، خبرگزاری های دولتی و غیر دولتی از باغ گیاهشناسی نوشهر ظرف مدت یک هفته نشان داد که اهمیت حفظ چنین مکانهایی چقدر برای فعالان محیط زیست و منابع طبیعی ایران حائز اهمیت است.



موج پنجم وبلاگستان محیط زیست روز پایانی خود را در حالی طی می کند که فعالان این عرصه تا باز پس گرفتن حریم باغ، برخورد قانونی با متخلفین و جلوگیری از همه گیر شدن تجاوزات به حریم سایر باغ های گیاهشناسی کشور به حمایت خود در راستای حفظ داشته های طبیعی ایران اسلامی ادامه می دهند.



این گروه در بیانیه ای از تمامی وبلاگها و خبرگزاری هایی که در این مدت حمایت خود را ابراز کرده و نوشته اند: با توجه به سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در مورد حفظ منابع طبیعی و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، انتظار می رود رسانه های گروهی بیشتر از پیش به عمل فرهنگ سازی در این زمینه مشغول شوند."