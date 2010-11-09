جشنواره های شهروندی "سمنان، شهر اخلاق" برگزار می شود

محمد بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: نهضت فرهنگی جدیدی با هدف داشتن شهری سالم و شهروندانی با نشاط در شهر سمنان آغاز شده است.

وی افزود: برنامه های جشنواره سمنان، شهر اخلاق شامل جشنواره "باد بادکها "ویژه کودکان و نوجوانان، جشنواره "پدر بزرگها مادربزرگ ها سلام" ویژه کلیه شهروندان سمنانی و طرح معنوی"قرآن بخوانید عیدی بگیرید" ویژه کودکان و نوجوانان است.

به گفته وی، طرح معنوی "قرآن بخوانید عیدی بگیرید" از عید سعید قربان آغاز و تا پایان یازدهم آذر، همزمان با روز تکریم سالمندان با شعارهای شهر سالم، شهروند سالم، شهر سالم، خانواده سالم و شهر سالم شهروند متعالی در سمنان، شهر اخلاق برگزار می شود.

معاون فرهنگی شهرداری سمنان افزود: جشنواره باد بادکها در روز عید سعید قربان در مجموعه پارک سیمرغ همراه با برنامه های متنوع و اهدای جوائز ارزنده به برگزیدگان برگزار می شود.

به گفته وی، جشنواره "پدربزرگها مادربزرگها سلام" با هدف تکریم سالمندان به منظور ارتباط هرچه بیشتر نسل جوان یا قشر سالمندان و استفاده از تجارب ارزنده آنان و همچنین تحکیم بنیاد خانواده در قالب نامه کودکان و نوجوانان به پدر بزرگها و مادر بزرگها و اهدای جوایز و اجرای اختتامیه باشکوه با حضور هنرمندان نامی کشور برگزار می شود.

بهرامی خاطرنشان کرد: جشنواره "قرآن بخوانید عیدی بگیرید" ویژه اعیاد اسلامی جهت ترویج فرهنگ و ارزشهای اسلامی و انس هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن مجید، بزرگترین کتاب قانون زندگی بشریت برگزار می شود.