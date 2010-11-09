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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

مسابقات لیگ دسته اول فوتسال از پنجشنبه آغاز می‌شود

مسابقات لیگ دسته اول فوتسال از پنجشنبه آغاز می‌شود

فصل جدید مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه هفته جاری با رقابت 16 تیم در گروه‌های دوگانه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفته اول مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های به شرح زیر است:
پنجشنبه - 20/8/89
* میثاق تهران - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن شهرداری منطقه 11 تهران
* دبیری نوین تبریز - شهرآفتاب تهران، ساعت 15، سالن علوم پزشکی تبریز
* سپاه شهدای ارومیه - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه
* دانشگاه علوم پزشکی مازندران - شهروند بابل، ساعت 15، سالن دانشگاه علوم پزشکی ساری

جمعه - 21/8/89
* گاز خوزستان - نفت امیدیه، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز
* بنیاد مسکن شیراز - صدرا شیراز، ساعت 15، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
* فراز قم - شهرداری ساوه، ساعت 15، سالن کارگران قم
* گروه صنعتی سیمان کرمان - جام جم یزد، ساعت 15، سالن تربیت کرمان

کد مطلب 1188272

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