به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفته اول مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های به شرح زیر است:

پنجشنبه - 20/8/89

* میثاق تهران - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن شهرداری منطقه 11 تهران

* دبیری نوین تبریز - شهرآفتاب تهران، ساعت 15، سالن علوم پزشکی تبریز

* سپاه شهدای ارومیه - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه

* دانشگاه علوم پزشکی مازندران - شهروند بابل، ساعت 15، سالن دانشگاه علوم پزشکی ساری

جمعه - 21/8/89

* گاز خوزستان - نفت امیدیه، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز

* بنیاد مسکن شیراز - صدرا شیراز، ساعت 15، سالن شهید ابوالفتحی شیراز

* فراز قم - شهرداری ساوه، ساعت 15، سالن کارگران قم

* گروه صنعتی سیمان کرمان - جام جم یزد، ساعت 15، سالن تربیت کرمان