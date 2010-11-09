  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۱

1500 خانوار روستایی ارومیه از راه آسفالته بهره مند می شوند

1500 خانوار روستایی ارومیه از راه آسفالته بهره مند می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری شهرستان ارومیه از بهره مندی یک هزار و 500 خانوار روستایی از راه آسفالته مناسب تا پایان سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صادق حبیب زاده پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از محور قدیمی ارومیه به دریاچه افزود: در صورت تخصیص اعتبار 126 میلیارد ریالی عملیات بازگشایی و مرمت محور قدیم ارومیه به دریاچه آغاز و هشت روستای حاشیه ای متصل به این جاده با جمعیتی بالغ بر یک هزار و 500 خانوار از مزایای این راه بهره مند می شوند.

وی بیان داشت: همچنین آسفالت راههای روستایی رحیم آباد، کریم آباد، یورقون آباد، صفر قلی خان کندی و راه روستایی سرو به طول سه کیلومتر و 600 متر با جمعیتی بالغ بر 430 خانوار نیز در صورت تخصیص اعتبار در آینده نزدیک انجام می شود.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان ارومیه در ادامه خاطر نشان کرد: زیر سازی و شن ریزی این راهها انجام شده که به محض دریافت اعتبار آسفالت پروژه ها شروع می شود.

شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی بوده که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 85 این شهرستان بالغ بر 856 هزار نفر جمعیت داشته و دارای پنج بخش مرکزی، سیلوانا، صومای برادوست، انزل و نازلو است.

کد مطلب 1188273

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها