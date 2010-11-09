مدیرعامل باشگاه ملوان به سمینار جام جهانی AFC دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر پورنعمت مدیرعامل باشگاه ملوان به عنوان مدرش الیت AFC به سمینار جام جهانی کنفدراسیون فوتبال آسیا که کنفرانس بررسی تاکتیکی جام جهانی 2010 نامگذاری شده است و از روز 22 نوامبر 2010 (اول آذرماه 1389) به مدت 6 روز در کوالالامپور برگزار می‌شود، دعوت شد.

به احتمال زیاد به غیر از پورنعمت، در این نشست مرتضی محصص رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و مجید جلالی که هر دو مدرس AFC هستند، حضور خواهند داشت.

در این کنفرانس بحث‌های گرایش‌های مدرن تاکتیکی در جام جهانی، تفاوت‌های جام جهانی 2010 با جام جهانی 2006 و بررسی پیشرفت‌ها و پسرفت‌های آن، بررسی عملکرد تیم‌های آسیایی در جام جهانی و راهکارهای پیشرفت فوتبال آسیا و رسیدن به فوتبال مدرن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر اظهار داشت: از دیدگاه من فوتبال نسبت به جام جهانی گذشته 10 تغییر داشته است. چندی پیش چنین بحثی را ارائه کرده‌ام که احتمال دارد در این کنفرانس در مورد آن صحبت کنم.

همچنین قرار است مدرسان AFC پس از پایان این نشست، مطالب ارائه شده در آن را در کلا‌س‌های مربیگری به مربیان ایرانی و آسیایی منتقل کنند تا گامی مثبت برای پیشرفت فوتبال در آسیا برداشته شود.